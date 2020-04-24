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Сычёв: «Увлёкся пуэром из-за Басты»

вчера, 20:13

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычёв рассказал, как он проводит время во время самоизоляции.

Как и все, пытаемся хоть как-то «выжить». Изоляция застала меня в Красной Поляне. Чистый воздух, горы — единственное, что спасает. Конечно, и тут всё давно закрыто, всё запрещено, поэтому сидим в квартире. Выходим, только чтобы подышать, доберёмся до магазина — и обратно.

Как обстановка на улицах? Спокойно. Тут деревня, поэтому народу в принципе мало, все соблюдают карантин. 

Кардинально ничего не поменялось, мир не рухнул. Да, после завершения пандемии произойдёт корректировка жизни в целом. Но я стараюсь сохранить позитивный настрой и мышление. Нужно быть готовым к любым изменениям, подстраиваться под реалии, иначе ты не будешь двигаться в интересном для тебя направлении. Для этого нужны силы, это непросто, особенно если сидишь на диване. Но ты сам себе хозяин. У меня есть желание постигать новое, и я точно не хочу стоять на месте. Есть много планов, которые буду стараться реализовывать.

Я известен своей любовью к чаю? Пристрастился к нему случайно. Всё началось на свадьбе Дениса Глушакова в Ростове-на-Дону в 2009-м. На самом торжестве, разумеется, были другие напитки, но после мы поехали на концерт и познакомились с Бастой. Именно он начал просвещать меня на тему чаепития. И вот уже больше десяти лет увлекаюсь. Не могу назвать себя экспертом, но «километраж» набрал солидный.

Каждому подходит свой сорт, в зависимости от целей. Но конечно, учитывая обстоятельства, нужно что-то мощное, вроде пуэра. Я сам только такими и балуюсь. С ним можно подзабыть об окружающей реальности хотя бы на несколько часов. В то же время он придаёт энергии, поэтому перебарщивать не стоит, а то некуда её потом будет девать. Разве что перемыть всю посуду, переставить вещи, перестирать, перегладить, навести порядок в квартире.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:26
фантазия тебя не подводит))))
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 20:26
Чифирит по синему.
Comdiv
Comdiv
вчера в 20:15
Чем бы дитя не тешилось.
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