Лесовой — лучший в РПЛ по количеству удачных обводок

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сегодня, 19:34

Форвард тульского «Арсенала» является лидером РПЛ по числу удачных обводок.

Он совершил 84 удачных попытки дриблинга из 151. 22-летний нападающий в среднем за матч делает 5 удачных обводок из 9 попыток.

🌟 Даниил Лесовой – лидер #ТинькоффРПЛ по числу удачных обводок после 2️⃣2️⃣ туров! (84/151)



📊 В среднем за игру футболист «Арсенала» делает 9 попыток пойти в дриблинг, из которых 5 бывают удачными (56%)#Арсенал #Лесовой pic.twitter.com/fMJpXsn4Pn — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 19, 2020

Напомним, что Лесовой выступает за «Арсенал» на правах аренды, а принадлежит он «Зениту».