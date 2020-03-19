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Лесовой — лучший в РПЛ по количеству удачных обводок

сегодня, 19:34

Форвард тульского «Арсенала» Даниил Лесовой является лидером РПЛ по числу удачных обводок.

Он совершил 84 удачных попытки дриблинга из 151. 22-летний нападающий в среднем за матч делает 5 удачных обводок из 9 попыток.

Напомним, что Лесовой выступает за «Арсенал» на правах аренды, а принадлежит он «Зениту».

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