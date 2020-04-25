Геркус — о коронавирусе: «Ограничения на прогулки выглядят шаманством»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в твиттере порассуждал о ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Пока что на фоне то и дело вспыхивающих очагов заражения в медицинских учреждениях, с десятками зараженных врачей и сотнях пациентов, ограничения на прогулки, пробежки, закрытия школ, выглядят шаманством, а не научным подходом. Я не против, если что, посидим еще, был бы смысл.

Нет никаких новых заражений. Есть результаты новых тестов. Заражено примерно 5% населения. Тесты выявляют каждый день лишь долю зараженных.

Количество вновь выявленных носителей вируса не снизятся пока не снизится количество тестов или не исчерпается база для тестов.