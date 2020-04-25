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Геркус — о коронавирусе: «Ограничения на прогулки выглядят шаманством»

сегодня, 15:17

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в твиттере порассуждал о ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Пока что на фоне то и дело вспыхивающих очагов заражения в медицинских учреждениях, с десятками зараженных врачей и сотнях пациентов, ограничения на прогулки, пробежки, закрытия школ, выглядят шаманством, а не научным подходом. Я не против, если что, посидим еще, был бы смысл.

Нет никаких новых заражений. Есть результаты новых тестов. Заражено примерно 5% населения. Тесты выявляют каждый день лишь долю зараженных.

Количество вновь выявленных носителей вируса не снизятся пока не снизится количество тестов или не исчерпается база для тестов.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:34
Могу лишь согласиться с Геркусом.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 15:45
Ну, Геркус не прав, что нет новых заражений, заражения есть, конечно. Но то, что статистика совершенно другая, показывают хотя бы цифры по многим областям, где типа "полностью заболели три больницы, больше больных нет".

Примитивная логика подсказывает, что до обнаружения они должны были перезаражать родственников, друзей и т.п., врачи и персонал безвылазно не сидят в больнице, а больные, которых им привозят, до выявления тоже не в стерильных боксах сидят.

Но нет, статистика - в больнице коронавирус у половины, а вся область так-то чистая.

И тут примитивная логика - а что есть в больнице, чего больше нет во всей области?

Обана, так это тесты))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:44
геркулес ты где такой инфы нарыл?))))
swift stream
swift stream
сегодня в 15:19
Это он верно подметил.
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