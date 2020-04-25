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Евсеев — о своей игровой карьере: «Чаще всего меня удалял Сухина»

сегодня, 13:28

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о том, что будучи игроком его стиль игры часто приводил к получению предупреждений и впоследствии удалениям с поля.

Поскольку большую часть карьеры я отыграл на позиции защитника, карточки получал нередко. Красные в том числе. Чаше всего меня удалял Сухина. Который сейчас работает начальником команды в «Локомотиве». Грубым игроком не был никогда. Жестким, неуступчивым да, но ни одному футболисту травму на поле я не нанес.

Красная карточка порой складывалась из двух желтых. Мог поспорить с судьями, высказать им свое недовольство. Поводы для этого были. Однажды даже ушел с поля. «Торпедо» выступало в ФНЛ, играло в Екатеринбурге и такого судейства я не видел ни разу. Арбитр Ключников удалил у нас двух игроков, а когда при счете 2:3 поставил в ворота хозяев пенальти, подбежал боковой и заставил отменить решение. Мяч уже стоял на точке.

Я тогда бушевал. Забил два гола в той игре, заработал пенальти. И тут такое! Снял майку и ушел с поля, протестуя. Ребята уговорили вернуться. Вернулся, а через пару минут Ключников мне желтую показал. Спорную, мягко говоря. Видеть его не мог после этого. Удивительно, что неделей раньше в матче с «Тереком» судья тоже удалил у «Торпедо» двух игроков. Арбитры за работу на этих матчах получили двойки, но очков никто нам естественно не вернул.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На букву К в моем футбольном алфавите явного фаворита нет. Пусть будут Карточки. Желтые и красные. Поскольку большую часть карьеры отыграл на позиции защитника, карточки получал нередко. Красные в том числе. Чаше всего меня удалял Сухина. Кто сейчас работает начальником команды в @fclokomotiv Грубым игроком не был никогда. Жестким, неуступчивым да, но ни одному футболисту травму на поле я не нанёс. Красная карточка порой складывалась из двух желтых. Мог поспорить с судьями, высказать им своё недовольство. Поводы для этого были. Однажды даже ушёл с поля. «Торпедо» @torpedolife выступало в ФНЛ, играло в Екатеринбурге и такого судейства я не видел ни разу. Арбитр Ключников удалил у нас двух игроков, а когда при счете 2:3 поставил в ворота хозяев пенальти, подбежал боковой и заставил отменить решение. Мяч уже стоял на точке. Я тогда бушевал. Забил два гола в той игре, заработал пенальти. И тут такое! Снял майку и ушёл с поля, протестуя. Ребята уговорили вернуться. Вернулся, а через пару минут Ключников мне жёлтую показал. Спорную, мягко говоря. Видеть его не мог после этого. Удивительно, что неделей раньше в матче с «Тереком» судья тоже удалил у «Торпедо» двух игроков. Арбитры за работу на этих матчах получили двойки, но очков никто нам естественно не вернул. #спорт #фкуфа #футбол #премьерлига #нашалигачемпионов #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

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Все комментарии
Glushak
Glushak ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 21:37
У Федуна нет никаких связей с Сухиной. Это ж выдумка бомжей.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 14:36
Сухина с рожей видно гнилой мужик.
Литейный 4
Литейный 4 ответ Valeleo (раскрыть)
сегодня в 14:36
Сухина теперь тащит Локо, через свои федуновские связи судей. Гыгыгы
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:29
И всё-таки Евсеев был грубияном.
Cap700
Cap700
сегодня в 14:24
Мало бабла Сухине отстегивал.
Valeleo
Valeleo
сегодня в 14:09
Если даже продажный Сухина умудрялся удалять, то значит за дело.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:05
чаще то повод был)))
Comdiv
Comdiv
сегодня в 13:31
Это он так внедрялся.
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