Тихонов: «Я считаю, что доигрывать сезон не надо»

Бывший капитан «Спартака» порассуждал о целесообразности возобновления сезона в РПЛ , прерванного из-за пандемии коронавируса.

Конечно, все клубы будут против доигрывания. Особенно те, что находятся внизу. Читал некоторых футболистов, которые играют в стоящих на вылет командах, они все говорят, что нужно прекращать чемпионат.

Руководители клубов тоже будут против. Потому что деньги на перелеты, переезды и организацию матчей тратить нужно, а заработать на пустых трибунах не получится.

Один из вариантов, если доигрывать, нужно сажать футболистов на базу на три недели. Но это бред сумасшедшего, как мне кажется. И играть через три на четвертый день. Я считаю, что доигрывать не надо. Нельзя рисковать здоровьем.