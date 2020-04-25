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Тихонов: «Я считаю, что доигрывать сезон не надо»

сегодня, 14:52

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов порассуждал о целесообразности возобновления сезона в РПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Конечно, все клубы будут против доигрывания. Особенно те, что находятся внизу. Читал некоторых футболистов, которые играют в стоящих на вылет командах, они все говорят, что нужно прекращать чемпионат.

Руководители клубов тоже будут против. Потому что деньги на перелеты, переезды и организацию матчей тратить нужно, а заработать на пустых трибунах не получится.

Один из вариантов, если доигрывать, нужно сажать футболистов на базу на три недели. Но это бред сумасшедшего, как мне кажется. И играть через три на четвертый день. Я считаю, что доигрывать не надо. Нельзя рисковать здоровьем.

Отметим, что месяц назад Тихонов заявил, что в РПЛ сезон необходимо доиграть.

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:20, ред.
Тихонов прав.

Надо брать пример с Нидерландов.

Нужно отказаться от продолжения сезона, если футбольные чиновники примут слишком поспешное решение по возобновлению матчей.

Нельзя рисковать здоровьем игроков, тренеров и любого сотрудника. Это может привести к заражению прямо на поле во время официального матча.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
сегодня в 16:18
Уже как то пофиг. Но лучше летом или в начале осени начать новый сезон
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:39
самый хреновый вариант)))
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 15:24
Видать Тихон тоже не хочет, чтобы свиньи пали в Пердив. Гыгыгы
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:22
Мнений много.
Трубадур
Трубадур
сегодня в 15:18
Тихонов свое уже отыграл в Крыльях еще, получилось не удачно.
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 15:10
Спартаку ничего не светит в любом случае, а при доигрывании возможен пердив.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 15:02
Можно и не доигрывать, как в Нидерландах сделать.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:01
время покажет ...
DanjaG
DanjaG
сегодня в 14:59
Нужно аннулировать результаты, при условии если Спартак отправится в пердив, все равно от него толку никакого.
makkie
makkie
сегодня в 14:58
Не доигрывать, но в таком случае аннулировать результаты сезона.
Всё равно ничего не потеряем. Европа для наших клубов - мартышкин труд.
А сейчас еще и легионеры могут рвануть из РПЛ обратно к себе.
DanjaG
DanjaG
сегодня в 14:57
LOpp
Сегодня 14:54
Продажный и грязный сезон можно и не доигрывать.


Это на украине такой сезон был? Ужас куда катятся.
LOpp
LOpp
сегодня в 14:54
Продажный и грязный сезон можно и не доигрывать
112910415
112910415
сегодня в 14:54
подождём, посмотрим
Comdiv
Comdiv
сегодня в 14:53
Ну и считай, кому ты интересен.
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