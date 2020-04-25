Тихонов: «Я считаю, что доигрывать сезон не надо»

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов порассуждал о целесообразности возобновления сезона в РПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса.
Конечно, все клубы будут против доигрывания. Особенно те, что находятся внизу. Читал некоторых футболистов, которые играют в стоящих на вылет командах, они все говорят, что нужно прекращать чемпионат.
Руководители клубов тоже будут против. Потому что деньги на перелеты, переезды и организацию матчей тратить нужно, а заработать на пустых трибунах не получится.
Один из вариантов, если доигрывать, нужно сажать футболистов на базу на три недели. Но это бред сумасшедшего, как мне кажется. И играть через три на четвертый день. Я считаю, что доигрывать не надо. Нельзя рисковать здоровьем.
Отметим, что месяц назад Тихонов заявил, что в РПЛ сезон необходимо доиграть.
Надо брать пример с Нидерландов.
Нужно отказаться от продолжения сезона, если футбольные чиновники примут слишком поспешное решение по возобновлению матчей.
Нельзя рисковать здоровьем игроков, тренеров и любого сотрудника. Это может привести к заражению прямо на поле во время официального матча.
Надо брать пример с Нидерландов.
Нужно отказаться от продолжения сезона, если футбольные чиновники примут слишком поспешное решение по возобновлению матчей.
Нельзя рисковать здоровьем игроков, тренеров и любого сотрудника. Это может привести к заражению прямо на поле во время официального матча.
Всё равно ничего не потеряем. Европа для наших клубов - мартышкин труд.
А сейчас еще и легионеры могут рвануть из РПЛ обратно к себе.
Всё равно ничего не потеряем. Европа для наших клубов - мартышкин труд.
А сейчас еще и легионеры могут рвануть из РПЛ обратно к себе.
Сегодня 14:54
Продажный и грязный сезон можно и не доигрывать.
Это на украине такой сезон был? Ужас куда катятся.
Сегодня 14:54
Продажный и грязный сезон можно и не доигрывать.
Это на украине такой сезон был? Ужас куда катятся.