ГлавнаяНовости

Уткин: «Возможно, матч России и Украины на Евро снимет массу проблем»

сегодня, 11:13

Известный в прошлом комментатор, а ныне журналист и блогер Василий Уткин хотел бы увидеть матч сборных России и Украины на чемпионате Европы.

Как отношусь к тому, что следующее Евро выиграет Украина? Ну давайте она его выиграет. Я думаю, что не выиграет ни при каких обстоятельствах Украина. Но пусть будет, я порадуюсь за нее, почему нет? Очень симпатичная сейчас команда. Когда-то мы дружили с Андреем Шевченко, и мы не ссорились, просто так сложилась жизнь, что мы перестали общаться близко. Не вижу здесь никакой проблемы. Просто я не болею за эту команду. И мне очень приятно стебать болельщиков сборной Украины и подкалывать, потому что для этого существует огромное количество возможностей. Но тем не менее пусть выиграет, будет интересно.

Я очень хочу, чтобы сыграла сборная России со сборной Украины. Возможно, это снимет массу проблем. Я надеюсь на это. Футбол же способен за счет выплеска эмоций сгладить очень многие проблемы.

Ранее Уткин поделился мнением о «Зените». 

Все новости
Геркус — о коронавирусе: «Ограничения на прогулки выглядят шаманством»
Сегодня, 15:17 Комментарии4
Тихонов: «Я считаю, что доигрывать сезон не надо»
Сегодня, 14:52 Комментарии14
Журналист Клипин: «Готов встретиться с Лунёвым в суде»
Сегодня, 14:28 Комментарии9
Аршавин — об Озиле: «Любой недоволен, когда ему понижают зарплату»
Сегодня, 14:09 Комментарии9
Евсеев — о своей игровой карьере: «Чаще всего меня удалял Сухина»
Сегодня, 13:28 ФотоКомментарии8
Пресс-аташе «Сочи»: «Рами хочет играть. Смысл тогда, что он приехал сюда?»
Сегодня, 10:38 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:27
Нам этого не дано знать, Вася! И ЕВРО будет не так скоро, да и разведут эти две сборные, однозначно....
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:11
Как бы не добавил этих проблем
Брулин
Брулин
сегодня в 13:01
Зачем вам матч с Украиной ,ее же не существует для вас! играйте с Крымом -это ваш выбор
номер 12
номер 12
сегодня в 12:36
Очередное бестолковое высказывание от Игоря Владимировича Цаплина.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:29
Уткин опять заморочился на это раз на Украине.
VIPded
VIPded
сегодня в 12:28
Глупенький Вася... Это жару только поддаст в напрягах...(((
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:21
Меня улыбнула фраза этого трепача " Когда то мы дружили с Андреем Шевченко" Я больше чем уверен в том, что Шевченко понятия не имеет о том кто такой Уткин.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:13
Ни о чем...
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:54, ред.
И вот остался Уася без работы,
Свой подбородок погрузив на сиськи,
И так со всеми будет, кто хоть что-то
Плохое скажет про футбол российский. (С)

Гыгыгы
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:43
После футбола бывает как у Сальвадора с Гондурасом, а вот чтоб наоборот это врядли.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:30
У нас самая большая проблема сам уткин.
cska1948
cska1948
сегодня в 11:24
"...Футбол же способен за счет выплеска эмоций сгладить очень многие проблемы."
----------------------------
Но на деле чаще всего футбол проблемы только обостряет. Иначе ЗАЧЕМ искусственно разводят встречи сборных стран имеющих политические разногласия.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:18
вася прокапайся!!!!)))))))))))))
Cap700
Cap700
сегодня в 11:17
Опять что-то сожрал в тарасовке.
Clavан
Clavан
сегодня в 11:14, ред.
Только их создаст, Уткину лучше хвалить свиней и разоблачать коней.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100