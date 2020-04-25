Пресс-аташе «Сочи»: «Рами хочет играть. Смысл тогда, что он приехал сюда?»

Пресс-атташе «Сочи» Александр Груднев в беседе с журналистом Анаром Ибрагимовым в прямом эфире инстаграма рассказал, как новичок команды француз адаптируется в команде, а также раскрыл подробности трансфера футболиста.

У Рами нет проблем с адаптацией: ходит, постоянно шутит, как будто и был здесь. У него нет проблем: это точно могу сказать. Ему помогает то, что он активно пользуется соцсетями: он остаётся на связи с Францией, с разными блогерами и ведущими.

У него и Имбула контракты до лета. Но я не знаю, что дальше будет. Что говорят игроки? Мы общались с Адилем на эту тему. Конечно, он хочет ещё поиграть. А смысл того тогда, что он приехал сюда? СМИ частенько писали, что он приехал сюда не поиграть, а потусить, заканчивает карьеру из-за коронавируса. Нам постоянно приходилось делать опровержение. Адиль хочет играть и всем своим настроем это показывает.

Почему поздно опубликовали новость о трансфере Рами в соцсетях? С трансферами вообще отдельная история. Мы не можем объявить, пока нам официально не сообщат, что трансфер состоялся. А ситуация у нас была такая: как назло мы в этот день вылетали со сборов. У нас был перелёт через Москву. И стыковка была в 23 часа. И конец трансферного окна мы встречали в небе. В этом была основная проблема. Я был на связи с начальником команды, спортивным директором. И они говорили: «Пока не объявляй». А потом когда мы приземлились, на сайте Рами уже появился. А мы приземлились в 2-3 часа ночи, подумали, что на следующий день объявим. Два часа ночи или утром – разницы нет. Кстати, даже сам Рами в интервью говорил, что это решение о переходе принял за сутки или несколько часов.