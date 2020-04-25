Аршавин — об Озиле: «Любой недоволен, когда ему понижают зарплату»

Бывший игрок «Арсенала» прокомментировал информацию о том, что хавбек «канониров» не согласился на понижение зарплаты в клубе.

Что касается информации о том, что Месут Озил из «Арсенала» отказался от сокращения зарплаты, то сейчас самая лучшая позиция – это сказать: «Почему он не идет на понижение?».

Но я не знаю, как бы я себя вел на его позиции. Любой недоволен, когда ему понижают зарплату. Вы меня не убедите в обратном. Просто сейчас сложилась неординарная ситуация, и 99% игроков автоматически идут на понижение.

Но мы не знаем его ситуацию. Возможно, у него какая-то «заруба» с руководством. Но при этом мы приветствуем тех, кто идет на понижение.