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Аршавин — об Озиле: «Любой недоволен, когда ему понижают зарплату»

сегодня, 14:09

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал информацию о том, что хавбек «канониров» Месут Озил не согласился на понижение зарплаты в клубе.

Что касается информации о том, что Месут Озил из «Арсенала» отказался от сокращения зарплаты, то сейчас самая лучшая позиция – это сказать: «Почему он не идет на понижение?».

Но я не знаю, как бы я себя вел на его позиции. Любой недоволен, когда ему понижают зарплату. Вы меня не убедите в обратном. Просто сейчас сложилась неординарная ситуация, и 99% игроков автоматически идут на понижение.

Но мы не знаем его ситуацию. Возможно, у него какая-то «заруба» с руководством. Но при этом мы приветствуем тех, кто идет на понижение.

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 14:46
Разве так оно есть? Аршавин не выглядит с..кой. Поведай правдушку
Брулин
Брулин
сегодня в 14:46
ну Озил бы лошадь в парке оплатил точно и алименты
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:35
совершенно верно))
112910415
112910415
сегодня в 14:26
Озил любит отличаться от других, болезненно любит ...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:26
Аршавин, ты бы лучше беспокоился о своих детях, которым ты не хочешь платить алименты.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:23
Все кто не работает, сидя на карантине теряют в зарплате. А чем лучше футболисты, которые для них и выступают. Гыгыгы
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 14:20
Лупатый просто очень уважает фунты стерлингов.
Даже показалось,при Артете стал чуть стремительнее ходить по полю.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:19
Озил - человек конфликт!!!
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 14:09
Это наверное правильно.
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