Аршавин — об Озиле: «Любой недоволен, когда ему понижают зарплату»

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал информацию о том, что хавбек «канониров» Месут Озил не согласился на понижение зарплаты в клубе.
Что касается информации о том, что Месут Озил из «Арсенала» отказался от сокращения зарплаты, то сейчас самая лучшая позиция – это сказать: «Почему он не идет на понижение?».
Но я не знаю, как бы я себя вел на его позиции. Любой недоволен, когда ему понижают зарплату. Вы меня не убедите в обратном. Просто сейчас сложилась неординарная ситуация, и 99% игроков автоматически идут на понижение.
Но мы не знаем его ситуацию. Возможно, у него какая-то «заруба» с руководством. Но при этом мы приветствуем тех, кто идет на понижение.
Даже показалось,при Артете стал чуть стремительнее ходить по полю.
Даже показалось,при Артете стал чуть стремительнее ходить по полю.