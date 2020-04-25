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Журналист Клипин: «Готов встретиться с Лунёвым в суде»

сегодня, 14:28

Журналист Дмитрий Клипин рассказал о конфликте с голкипером «Зенита» Андреем Лунёвым. Напомним, что вратарь звонил журналисту и требовал извинений за клевету о его отстранении из состава сине-бело-голубых осенью 2019 года.

Ну что, настала пора пролить свет на загадочную историю об отстранении от тренировок голкипера «Зенита» Андрея Лунёва. Сразу хочу извиниться перед футболистом за обнародование некоторых подробностей, которые он, возможно, хотел сохранить в тайне. Но, как говорится, „а ля гер ком а ля гер“. Итак, получив информацию от ранее не подводившего меня источника, я написал новость, которая после недолгого согласования с редакцией была выставлена на сайт. Спустя какое-то время мне сообщили, что по итогам публикации меня разыскивает… Андрей Лунёв. Заметьте, не пресс-служба «Зенита», а сам футболист, почему-то решивший сохранить звонок в тайне от клуба. Я, естественно, оставил свой номер телефона и спустя какое-то время услышал в трубке голос голкипера сине-бело-голубых.

Разговор начался в благожелательном тоне. Я представился и сразу попросил разрешение поставить беседу на запись. Но получил отказ. Тот же ответ был дан на просьбу сделать официальное интервью. Как выяснилось впоследствии, респондента интересовало лишь опровержение. Я объяснил Андрею, что смогу это сделать лишь при условии получения полной информации касательно его загадочной травмы. Лишь по истечении нескольких минут и в результате десятка наводящих вопросов Лунёв с явным нежеланием сообщил «диагноз», который почему-то разошелся с официальной информацией клуба. Причину подобного диссонанса Андрей пояснить толком не смог. В итоге я извинился перед ним, но лишь за то, что опровержение по итогам беседы ставить не буду, после чего мы разошлись при своих. Как мне тогда показалось.

Если Андрей вдруг посчитал, что сейчас, спустя полгода, моя информация по-прежнему наносит непоправимый ущерб его репутации, я всегда готов встретиться с ним в суде. Если это случится, я оставляю за собой право предать процесс максимальной огласке, итогом которой вполне может стать новый ущерб репутации.

Ранее тренер «Зенита» Михаил Бирюков поддержал Лунёва. 

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:18
Шо́ооо, опять скандал в зените?

То Кокоша, то Дзюба...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 19:32
Малафеев продолжает сливать инфу за бабки? Дзюба разберётся!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:35
посмотрим чем закончится))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:20
Герой?
Adepta
Adepta
сегодня в 15:16
Журналисты стали все какие-то подлые, наверное, тарасовский.
112910415
112910415
сегодня в 14:50
суда, вероятно, не будет
beefs
beefs
сегодня в 14:49
ох уж эта желтая пресса
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:42
Луневу удачи в Сочи!!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:32
ожидаем встречу в суде!
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