Каррера: «Скучаю по Москве и фанатам „Спартака“»

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера, который сейчас возглавляет греческий АЕК, рассказал, что скучает по болельщикам клуба и столице России.
Я желаю всего лучшего «Спартаку» и фанатам. Скучаю по Москве. Это отличный город, скучаю по фанатам, по победам, по эмоциям, которые они дарили мне.
В настоящий момент мне нечего сказать про то, что я могу купить в АЕК кого-то из «Спартака». Слишком большая цена. АЕК не имеет столько денег.
Ранее Каррера выразил уверенность в том, что нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско находится на верном пути в развитии клуба.
Массимо навсегда останется Победителем!
Массимо навсегда останется Победителем!