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Каррера: «Скучаю по Москве и фанатам „Спартака“»

19 апреля 2020, 18:49

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера, который сейчас возглавляет греческий АЕК, рассказал, что скучает по болельщикам клуба и столице России.

Я желаю всего лучшего «Спартаку» и фанатам. Скучаю по Москве. Это отличный город, скучаю по фанатам, по победам, по эмоциям, которые они дарили мне.

В настоящий момент мне нечего сказать про то, что я могу купить в АЕК кого-то из «Спартака». Слишком большая цена. АЕК не имеет столько денег.

Ранее Каррера выразил уверенность в том, что нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско находится на верном пути в развитии клуба.

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Все комментарии
112910415
112910415
20 апреля в 05:13
несомненно, эти эмоции и эту популярность тренер вспоминает с самыми теплыми чувствами !
AgentART
AgentART
19 апреля в 21:17
Тренер, который несказанно крупно проиграл в ЛЧ, мало какой тренер так позорился.
311
311
19 апреля в 20:53
В Греции ещё не семинолил?)
Армейская душа
Армейская душа
19 апреля в 20:19
А в это время в Грозном Глушаков смахнул скупой пот в бане
13ROS13
13ROS13
19 апреля в 20:15
Тренер, который стал любимым за то, что ему купили чемпионство к юбилею коррупционера, просто несказанно повезло оказаться в нужном месте в нужное время.
makkie
makkie
19 апреля в 20:03
Тренер-чемпион, тренер-мотиватор, тренер-тактик, тренер - любимец болельщиков.
Массимо навсегда останется Победителем!
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 20:00
Массимо красава, пусть возвращается
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Russiаnhammer (раскрыть)
19 апреля в 19:45, ред.
Мы говорим о европейском специалисте, который тренировал российскую команду и привел ее к чемпионскому званию. Причем тут лица, которых вы назвали ?
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
19 апреля в 19:23
Лоск лоском,но победы приносили шальной Денис,да Безбородов с Кукуяном.
oFANATo
oFANATo ответ ДАША Д (раскрыть)
19 апреля в 19:21
Не ему ,а юбилею Симоняна.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
19 апреля в 19:15, ред.
А мне Каррера всегда импонировал европейским лоском. Как " Адидас " среди русских треников с пузырями на коленках, или " БМВ " среди " Жигулей ". Примерно...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 19:13
Старый лис помнит про юбилеи и не прочь подсидеть немецкого румына...
Comdiv
Comdiv
19 апреля в 19:09
А еще больше по огромной зарплате.
beefs
beefs
19 апреля в 19:06
как же тебя задело
Kosmos58
Kosmos58
19 апреля в 18:56
Возвращайся, Глушак в ауте!.
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 18:55
больше у тебя не будет))) в смысле гонорара))
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 18:50
Спасибо ему за чемпионство.
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