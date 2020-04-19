Каррера: «Скучаю по Москве и фанатам „Спартака“»

Бывший наставник московского «Спартака» , который сейчас возглавляет греческий АЕК , рассказал, что скучает по болельщикам клуба и столице России.

Я желаю всего лучшего «Спартаку» и фанатам. Скучаю по Москве. Это отличный город, скучаю по фанатам, по победам, по эмоциям, которые они дарили мне.