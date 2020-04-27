Фонсека: «Я хочу, чтобы Мхитарян остался в „Роме“, он хочет того же»

Главный тренер «Ромы» высказался насчет возможного выкупа полузащитника , права на которого принадлежат «Арсеналу».

Я уже говорил об этом в прошлом и снова подтверждаю это: я хочу, чтобы Мхитарян остался в «Роме». Он тоже хочет остаться.

Однако должно быть ясно, что сейчас вынужденная пауза, но вскоре нам придется поговорить с «Арсеналом». Я хочу продолжать работать с ним. Он великий игрок и великий человек.