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Фонсека: «Я хочу, чтобы Мхитарян остался в „Роме“, он хочет того же»

вчера, 22:46

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высказался насчет возможного выкупа полузащитника Генриха Мхитаряна, права на которого принадлежат «Арсеналу».

Я уже говорил об этом в прошлом и снова подтверждаю это: я хочу, чтобы Мхитарян остался в «Роме». Он тоже хочет остаться.

Однако должно быть ясно, что сейчас вынужденная пауза, но вскоре нам придется поговорить с «Арсеналом». Я хочу продолжать работать с ним. Он великий игрок и великий человек.

Также Фонсека выразил желание, чтобы в команде остался арендованный у «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:52
Мхитарян старался в Шахтере. Сейчас он очень ленив.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:54
Короче - оба хотят!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:53
Так пусть остаётся, раз оба хотят
Clavан
Clavан
вчера в 22:48
Арсенал, наверное, ломит цену.
beefs
beefs
вчера в 22:47
так в чем же дело
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