Фонсека: «Я хочу, чтобы Мхитарян остался в „Роме“, он хочет того же»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высказался насчет возможного выкупа полузащитника Генриха Мхитаряна, права на которого принадлежат «Арсеналу».
Я уже говорил об этом в прошлом и снова подтверждаю это: я хочу, чтобы Мхитарян остался в «Роме». Он тоже хочет остаться.
Однако должно быть ясно, что сейчас вынужденная пауза, но вскоре нам придется поговорить с «Арсеналом». Я хочу продолжать работать с ним. Он великий игрок и великий человек.
Также Фонсека выразил желание, чтобы в команде остался арендованный у «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг.