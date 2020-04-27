Бербатов: «Не сразу согласился на переход в „Тоттенхэм“»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» признался, что не сразу принял предложение присоединиться к «шпорам» в 2006 году.

Узнав об интересе со стороны «Тоттенхэма», я подумал, почему именно они, а не «Барселона», «Реал» или «Манчестер Юнайтед». Я был уверен, что хорош для более серьезного клуба. Когда ты молод, думаешь, что всё умеешь, но это не так. В итоге я выбрал «Тоттенхэм» из-за их настойчивости по отношению ко мне. Ну и, конечно же, после общения с руководством клуба.