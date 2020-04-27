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Бербатов: «Не сразу согласился на переход в „Тоттенхэм“»

вчера, 23:20

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Димитар Бербатов признался, что не сразу принял предложение присоединиться к «шпорам» в 2006 году.

Узнав об интересе со стороны «Тоттенхэма», я подумал, почему именно они, а не «Барселона», «Реал» или «Манчестер Юнайтед». Я был уверен, что хорош для более серьезного клуба. Когда ты молод, думаешь, что всё умеешь, но это не так. В итоге я выбрал «Тоттенхэм» из-за их настойчивости по отношению ко мне. Ну и, конечно же, после общения с руководством клуба.

Ранее Бербатов рассказал о своем самом лучшем напарнике по атаке.

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Clavан
Clavан
вчера в 23:21
на это нужно время.
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