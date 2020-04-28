Леманн заявил, что переболел коронавирусом

Бывший голкипер «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн признался, что в марте переболел коронавирусом.
Да, я заболел в середине марта. В течение полутора дней у меня был кашель и повышенная температура. После двухнедельного карантина меня признали здоровым.
Болезнь прошла легче, чем обычный грипп. Но, конечно, люди из группы риска должны соблюдать осторожность. Вероятно, здоровый образ жизни помогает [в борьбе с инфекцией].
Ранее лиссабонский «Спортинг» сообщил о том, что один из игроков переболел коронавирусом в бессимптомной форме.