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Леманн заявил, что переболел коронавирусом

сегодня, 02:55

Бывший голкипер «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн признался, что в марте переболел коронавирусом.

Да, я заболел в середине марта. В течение полутора дней у меня был кашель и повышенная температура. После двухнедельного карантина меня признали здоровым.

Болезнь прошла легче, чем обычный грипп. Но, конечно, люди из группы риска должны соблюдать осторожность. Вероятно, здоровый образ жизни помогает [в борьбе с инфекцией].

Ранее лиссабонский «Спортинг» сообщил о том, что один из игроков переболел коронавирусом в бессимптомной форме.

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Все комментарии
Clavан
Clavан
сегодня в 07:41
Здоровья!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 06:24
Сам себе диагноз поставил)
ДСА
ДСА
сегодня в 05:57
Ещё один распространитель объявился.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 05:53
Здоровья!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:36
Леманну здоровья!
Comdiv
Comdiv
сегодня в 03:46
Здоровья Леманну!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:56
Здоровья мужичку и больше не хворать.
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