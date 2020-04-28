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«Ювентус» нашел альтернативу Тонали в «Сассуоло»

сегодня, 14:26

Сандро Тонали все еще остается приоритетной трансферной целью «Ювентуса», однако туринский клуб рассматривает альтернативные варианты, если им не удастся подписать хавбека «Брешиа».

Как сообщается, новой трансферной целью «Ювентуса», в случае неудачи с Тонали, станет полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли. Туринцы испытывают серьезные проблемы с центральными полузащитниками, которые не отличаются стабильной игрой в нынешнем сезоне. Именно поэтому чемпионы Италии стремятся в первую очередь укрепить позиции в центре поля.

Вариант с покупкой Тонали все еще остается приоритетным для туринского клуба, однако «Брешиа» может запросить слишком высокую цену за игрока. В связи с этим, «Ювентус» пристально следит за воспитанником «Милана» Мануэлем Локателли, в котором клуб видит потенциальную альтернативу Тонали и возможность получить игрока за приемлемую сумму.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:42
значит хорошо искал))
Ozabot
Ozabot
сегодня в 15:40
Воспитанник «Милана», проданный за 500 тысяч евро, на место которого покупали Чалханоглу и еще какой-то мусор, вроде Кессье. Все что надо знать о трансферной политике гениального руководства россонери. Помню, в матче с «Сассуоло» именно Локателли и кошмарил всю оборону.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:35
Растащат потихоньку Сассуоло.
Karabal
Karabal
сегодня в 14:26
Довольно быстро нашли.
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