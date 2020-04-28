«Ювентус» нашел альтернативу Тонали в «Сассуоло»

Сандро Тонали все еще остается приоритетной трансферной целью «Ювентуса», однако туринский клуб рассматривает альтернативные варианты, если им не удастся подписать хавбека «Брешиа».
Как сообщается, новой трансферной целью «Ювентуса», в случае неудачи с Тонали, станет полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли. Туринцы испытывают серьезные проблемы с центральными полузащитниками, которые не отличаются стабильной игрой в нынешнем сезоне. Именно поэтому чемпионы Италии стремятся в первую очередь укрепить позиции в центре поля.
Вариант с покупкой Тонали все еще остается приоритетным для туринского клуба, однако «Брешиа» может запросить слишком высокую цену за игрока. В связи с этим, «Ювентус» пристально следит за воспитанником «Милана» Мануэлем Локателли, в котором клуб видит потенциальную альтернативу Тонали и возможность получить игрока за приемлемую сумму.