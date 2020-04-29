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Романцев: «„Зенит“ не настолько сильнее всех, чтобы считаться чемпионом»

сегодня, 10:08

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о чемпионских амбициях «Зенита» в этом сезоне.

Чемпионский  отрыв «Зенита»? Отрыв — величина переменная. Ничего нового: где-то кто-то чуть недобрал, кому-то, напротив, повезло неожиданно забить, а у конкурента тем временем травмировался ведущий футболист — на результат влияет сумма самых разных условий и обстоятельств. И они меняются от тура к туру. На мой взгляд, «Зенит» не настолько сильнее всех, чтобы считаться чемпионом задолго до финиша, но его первое место справедливо.

Недавно Романцев заявил, что не собирается возвращаться к тренерской деятельности.

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Все комментарии
Red blu
Red blu
сегодня в 12:14
Соглашусь с Романцевым. Пока чемпионат не доигран сильнейшей команды определить не возможно. Сильнейшая команда будет известна только после 30 туров. А сейчас после такого длительного перерыва без футбола и тренировок неизвестно в каком состояни будут команды и как будут играть. Сейчас на 100% никто не может быть уверен что Зенит сохранит свой отрыв от преследователей. Существует вероятность того что может и разбазарить отрыв. Так что пока чемпионат полностью не доигран объявлять чемпиона нельзя. Это будет не настоящий чемпион.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 11:55
Как можно присвоить чемпионство в недоигранном турнире? Можно если в РФС президент из Питера)
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:49
Какой никакой? Ахахаха.....

Сейчас придумали, какую пользу извлечь для себя из этих лишних игроков, и на базе клуба Сочи сделали свой фарм-клуб. Худо бедно, а шесть гарантированных очков в чемпионате уже имеется, а прибавить Оренбург, у которого тоже спонсор Газпром, так и все 12 очков. На сколько от зенита отстают преследователи? А вот эти 9-12 золотых очков!!!
Без фарм клубов не видать вам отрыва в 9 очков.))))
Владимир Немченков
Владимир Немченков
сегодня в 11:38
больше всех забил...меньше всех пропустил....сумашедшая разница забитых и пропушенных...больше всех выигранных матчей,меньше всех проигранных,что еще надо?представляю ,что было бы если бы с аналогичными показателями на 1 месте шел спам....да мы на голову сильнее,да нам никто в подметки не годится...и т.д и т.п.романцев будь мужиком,а сейчас просто утрись....
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 11:38
Согласен с Романцевым. Зенит лидер чемпионата на момент 22-ух туров. Зенит не чемпион.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:00
Да, но только не за 8 туров до окончания. Зенит учел уроки прошлого. Нас не догонят,как поётся в песне. Гыгыгы
andreika20133
andreika20133
сегодня в 10:53
Романцев не тот специалист к которому нужно прислушиваться.
makkie
makkie
сегодня в 10:43
Однозначно!
Надеюсь, чемпионат доиграют, а не назначат чемпиона за 8 туров до конца соревнования.
Ибо это будет жирное пятно на репутации Зенита.
holms918
holms918
сегодня в 10:40
Догнать "Зенит" будет сложно.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 10:28
Просто сейчас в РФПЛ все команды ужасно слабые, еврокубки показали. Зенит сейчас "молодец на овец".
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:24
    drug01
    drug01
    сегодня в 10:21
    Романцев прав! По игре он не сильней!
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 10:16
    но он как ни кто знает как получать очки и спокойно сидеть на 63)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:13
    Какой никакой, а отрыв 9 очков...
    Тага Дага
    Тага Дага
    сегодня в 10:10
    Правильно говорит маэстро. ...
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 10:10
    Отрыв все же существенный.
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