Романцев: «„Зенит“ не настолько сильнее всех, чтобы считаться чемпионом»

Бывший главный тренер «Спартака» поделился мнением о чемпионских амбициях «Зенита» в этом сезоне.

Чемпионский отрыв «Зенита»? Отрыв — величина переменная. Ничего нового: где-то кто-то чуть недобрал, кому-то, напротив, повезло неожиданно забить, а у конкурента тем временем травмировался ведущий футболист — на результат влияет сумма самых разных условий и обстоятельств. И они меняются от тура к туру. На мой взгляд, «Зенит» не настолько сильнее всех, чтобы считаться чемпионом задолго до финиша, но его первое место справедливо.