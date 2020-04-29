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Олич о назначении Николича: «Его ждут хорошие результаты в „Локомотиве“»

сегодня, 14:42

Тренер национальной сборной Хорватии Ивица Олич прокомментировал слухи о назначении Марко Николича на пост главного тренера «Локомотива».

Я его знаю уже несколько лет, пристально слежу за работой Марко. Мы с ним одного возраста, но он довольно рано стал тренером. Уже успешно поработал и в «Олимпии», и в «Партизане». Если «Локомотив» действительно выбрал его в качестве главного тренера, то клуб не ошибся. Он будет подтверждать правильность выбора своей качественной работой, я уверен в этом на 100 процентов. У него получится. Несмотря на возраст, у него уже накопился опыт. Он много думает о футболе, анализирует, работает над собой.

Я понимал, что через несколько лет он окажется в сильном чемпионате, в хорошей команде. И все к этому идет. Марко знает, что хочет от команды. Игроки уже на первой тренировке поймут, какой сильный специалист к ним пришел. Уверен, что Николича ждут хорошие результаты в «Локо».

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:42
Слабо верится, но в Карреру тоже никто не врил.
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