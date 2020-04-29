Хазенхюттль: «После поражения со счетом 0:9 я получил СМС от Фергюсона»

Главный тренер «Саутгемптона» в эфире The Football Show рассказал, что после поражения его команды от «Лестера» со счетом 0:9 в нынешнем сезоне получил текстовое сообщение от бывшего наставника МЮ .

Я получил СМС от Алекса Фергюсона – я не был с ним знаком. Если бы я не проиграл со счетом 0:9, я бы никогда с ним не пообщался. Это положительный момент от данного результата. Это действительно помогло мне. Это подняло мое настроение, поскольку я был огорчен и искал какой-то поддержки.