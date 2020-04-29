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Хазенхюттль: «После поражения со счетом 0:9 я получил СМС от Фергюсона»

сегодня, 13:34

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль в эфире The Football Show рассказал, что после поражения его команды от «Лестера» со счетом 0:9 в нынешнем сезоне получил текстовое сообщение от бывшего наставника МЮ Алекса Фергюсона.

Я получил СМС от Алекса Фергюсона – я не был с ним знаком. Если бы я не проиграл со счетом 0:9, я бы никогда с ним не пообщался. Это положительный момент от данного результата. Это действительно помогло мне. Это подняло мое настроение, поскольку я был огорчен и искал какой-то поддержки.

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DXTK
DXTK
сегодня в 15:10
МЮ Фергюсона в 99 году установил рекод 8-1 против Фореста, Хюнтель его улучшил проиграв 0-9 дома. Ты лучший в этом!!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:20
Ральф, старина! Лучше один раз 0:9, чем девять раз по 0:1. Искренне Ваш сэр Алекс.
BenderBender
BenderBender ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 14:07
Там было написано: иди, тренеруйся на лошадях. Потом можно и за футболистов взяться.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:50
Фергюсон был один такой. Как его не хватает в футболе... Повезло баварцам, их Хайнкесс возвращался с пенсии.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:35
Прошу огласить содержание СМС.
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