Эмери: «Я готов вернуться в Ла Лигу»

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что готов снова приступить к работе и Ла Лига является для него приоритетным вариантом продолжения тренерской карьеры.
Я открыт для того, чтобы продолжать тренировать.
В Испании, в Англии, во Франции, в другом месте ... Но я чувствую себя ближе всего к Ла Лиге.
Через 4 года после ухода из Испании, если у меня будет хорошая возможность вернуться, и это привлечет меня, я воспользуюсь этим шансом.
Ранее появились слухи о том, что Эмери может возглавить «Милан».