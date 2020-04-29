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Эмери: «Я готов вернуться в Ла Лигу»

сегодня, 14:13

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что готов снова приступить к работе и Ла Лига является для него приоритетным вариантом продолжения тренерской карьеры.

Я открыт для того, чтобы продолжать тренировать.

В Испании, в Англии, во Франции, в другом месте ... Но я чувствую себя ближе всего к Ла Лиге.

Через 4 года после ухода из Испании, если у меня будет хорошая возможность вернуться, и это привлечет меня, я воспользуюсь этим шансом.

Ранее появились слухи о том, что Эмери может возглавить «Милан».

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Nekit92
Nekit92
сегодня в 14:54
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 14:37
    Жаль мне команду, игроки которой заплачут после того, как им объявят, что тренеришка уже на базе)
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 14:21
    В Испании Эмери свой.
    SSPZ
    SSPZ
    сегодня в 14:18
    Неплохое желание. Удачи
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