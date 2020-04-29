Эмери: «Я готов вернуться в Ла Лигу»

Экс-наставник лондонского «Арсенала» заявил, что готов снова приступить к работе и Ла Лига является для него приоритетным вариантом продолжения тренерской карьеры.

Я открыт для того, чтобы продолжать тренировать.

В Испании, в Англии, во Франции, в другом месте ... Но я чувствую себя ближе всего к Ла Лиге.

Через 4 года после ухода из Испании, если у меня будет хорошая возможность вернуться, и это привлечет меня, я воспользуюсь этим шансом.