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«Тоттенхэм» стал самым дорогим клубом АПЛ

сегодня, 20:25

Школа менеджмента Ливерпульского университета (ULMS) составила рейтинг клубов АПЛ по стоимости.

Самым дешевым клубом стал «Борнмут», чья стоимость оценивается в 99 млн фунтов. Три клуба оцениваются в сумму более 2 млрд фунтов.

Самым дорогим стал «Тоттенхэм», стоимость которого составляет 2,567 млрд фунтов. «Шпоры» добились такого достижения, потому что вышли в финал Лиги чемпионов в сезоне 2018/2019, а также они тратят на зарплаты игроков на 100-150 млн фунтов меньше, чем другие клубы из «большой шестерки».  Доходы «Тоттенхэма» выросли на 21%. Отмечается, что лондонцы тратят на оплату труда футболистов всего лишь 39% бюджета. К примеру, «Лестер» тратит на это 84% доходов. Строительство нового стадиона оказалось важным для увеличения стоимости «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» стал самым дорогим клубом АПЛ 

Ранее «Тоттенхэм» был назван худшим клубом сезона в АПЛ по версии The Guardian.

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Все комментарии
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 21:53
Лучше расскажи, каково это быть фанатом безтрофейника
311
311
сегодня в 21:14
Леви придумал систему критериев для оценки?)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:08
странно это как то))
particular
particular
сегодня в 20:50, ред.
Кредит-дебет шпор напоминает многомудрую логику Монополии..:))
DXTK
DXTK
сегодня в 20:48
пускай лучше индюки нам расскажут сколько Ливер потратил на покупку ЛЧ и Скомины и кабинетного титула, которого они пока не как не могут получить за 2020 год.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 20:42
Херня это всё!
shlomo
shlomo
сегодня в 20:32
Немного непонятно почему...
Fаntоmаs
Fаntоmаs
сегодня в 20:31
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