«Тоттенхэм» стал самым дорогим клубом АПЛ 

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сегодня, 20:25

Школа менеджмента Ливерпульского университета (ULMS) составила рейтинг клубов АПЛ по стоимости.

Самым дешевым клубом стал «Борнмут», чья стоимость оценивается в 99 млн фунтов. Три клуба оцениваются в сумму более 2 млрд фунтов.

Самым дорогим стал «Тоттенхэм», стоимость которого составляет 2,567 млрд фунтов. «Шпоры» добились такого достижения, потому что вышли в финал Лиги чемпионов в сезоне 2018/2019, а также они тратят на зарплаты игроков на 100-150 млн фунтов меньше, чем другие клубы из «большой шестерки». Доходы «Тоттенхэма» выросли на 21%. Отмечается, что лондонцы тратят на оплату труда футболистов всего лишь 39% бюджета. К примеру, «Лестер» тратит на это 84% доходов. Строительство нового стадиона оказалось важным для увеличения стоимости «Тоттенхэма».