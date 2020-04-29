Почему не получилось у «Спартака»?

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вчера, 14:53

О скромных футбольных достижениях богатого московского клуба – на «Соккер.ру».

Евгений Ловчев не самый меткий российский футбольный эксперт, но выкатил на свет любопытную тему в интервью «Комсомольской правде»:

Федун исходит только от денег, которые он тратит или не тратит. Федун — бизнесмен. Он пришёл в нашу отрасль, в футбол, и посчитал: я же добился чего-то, заработал большие деньги в нефтянке. И думал, что точно так же будет и в футболе: дам денег и они должны хорошо играть. Это всё не так. Футбол — это другая вещь, отрасль другая. Здесь работают свои законы.

Ключевая мысль интересная: у «Спартака» не получилось, поскольку был неправильный подход владельцев, думали, что вложат сотни миллионов – получат конфетку. Но у Ловчева слишком общая оценка. Давайте разбираться, где допускали ошибки, что помешало побеждать чаще.

Хаотичный выбор менеджеров

Первак, Смоленцев, Шавло, Черчесов, Карпин, Асхабадзе, Попов, Родионов и Измайлов – винегрет из директоров, менеджеров и управленцев. Даже легендарный Трахтенберг отчаянно отстал от времени и завалил работу клуба в сфере массовой информации – конкуренты пошли далеко вперед. Начинать нужно было с построения четкой вертикали власти в клубе, а у Федуна и Алекперова не получилось, ведь делегировал полномочия людям, которые в конечном итоге всегда не справлялись. Это ошибка, и за эту ошибку жестко платили на поле, ведь за Раньери в «Лестере» или Клоппом в «Ливерпуле» стояли и стоят блестящие менеджеры – финансовые и спортивные. У «Спартака» чемпионского состава управленцев никогда не было.

Академия клуба в руках местных

Продуктивность высокая из-за расположения в Москве и статуса клуба, но качество хромает. А чемпионами выпускники и учащиеся школы «Спартака» чаще бывают в составах других клубов – как Дзюба, Погребняк или Миранчук. Почему нет притока крутых воспитанников на постоянной основе в чемпионские составы «Спартака»? Ответ на официальной странице клуба — в руководстве школы слишком много знакомых фамилий и старорежимных специалистов. Нужны были свежие профессионалы, а там даже среди редкой молодежи дети экс-игроков проскакивают. Школу нужно было реформировать по западным стандартам еще лет пятнадцать назад и с помощью талантливых наставников, поначалу иностранных.

Излишнее доверие «спартаковцам»

Давайте признаем, что из экс-игроков «Спартака» получаются только шумные критики клуба, если выбираем ярких фигур. Бубнов, Ловчев, покойный Рейнгольд хорошо работали в жанре трэш-ток. Но даже Тихонов или Титов скорее преуспели как критики «красно-белых» — когда обижались на клуб, нежели как мудрые помощники. От тренеров, вроде Черчесова или Аленичева, тоже было мало пользы. Но поскольку все построено на ложном утверждении, что тонкую «спартаковскую» душу поймет только свой – доверяли не тем на разных уровнях и постоянно. В результате чужого Карреру сплавили,а Тедеско почти все «спартаковские» ветераны не любят по умолчанию. Не то чтобы Парфенова обожали, если бы ему доверились, но это – следующий пункт.

Отсутствие понимания роли тренера

Когда Федун говорит о нефти, то плеваться не хочется – поверьте человеку с техническим и экономическим образованиями в сфере энергетики, Леонид Арнольдович в своей профессии не безнадежен. Но в России система построена на «трешь-мнешь», то есть чем тупее менеджеры среднего звена – тем дольше прослужат техническими прокладками. И к тренерам у Федуна такое же отношение, как к исполнителям-чиновникам. В принципе, подходил «Спартаку» по духу, но не по готовности один Карпин, а даже Каррера случайно назначен и закономерно принесен в жертву Глушакову и компании. «Красно-белые» не ценили тренеров и ничего не изменилось. Сам вкус на наставников тоже спорный – то безвольные, то самодовольные, то подневольные. Назначив своего Слуцкого, «Спартак» легко мог получить три-четыре титула, но каждому Слуцкому нужен свой Гинер – понимающий роль тренера и рвущий прошения об отставке.

Неумение зарабатывать на трансферах

«Спартак» не умеет ладить с фанатами, что очевидно. Но, при всем уважении к публике, это не причина, почему они так часто низко в таблице. Но это тоже штрих к портрету. Люди, которые не считают нужным уважительно обращаться со своими прямыми клиентами, не будут уважать футболистов. А если не ценят, то Видича будут вспоминать еще лет двадцать как исключение из правила, да и Промеса вовремя в идеальный для него клуб и лигу не отправили. Если взять трансферный баланс за 15 лет, то «Спартак» заметно оторвался ото всех, даже «Динамо» по тратам опередил. Только «Зенит» выше, что понятно, но у петербуржцев и титулов куда больше. А у «красно-белых» отрицательный баланс заметный – убытки 142 млн евро. Не умеют зарабатывать на игроках, поднимая их рыночную цену – лишают себя новых денег для усиления состава. И мотивации футболистов лишают. В 21 веке россияне из «Спартака» в топ-5 попадают невероятно редко, значит, никто не растет, все несмелые.

Неграмотное распределение активов

Стадион не обсуждается – прекрасно, что он есть, пускай обошелся недешево и никогда себя не отработает, как и арена «Краснодара», например. Но у «Спартака» давно высокий бюджет, общие вложения Алекперова и Федуна давно перевалили за миллиард. А ведь были еще деньги «Лукойла» — как спонсора, были другие попытки зарабатывать – в том числе, в дни матчей. Каждый год получалась приличная сумма, которую потом неграмотно распределяли. «Спартак» потратил на новичков с 2004 года около 350 млн евро, а на их зарплаты – намного, намного больше. Не стоило так строить систему, ведь за «Зенитом» не угнались, а «Рубин», «Локомотив» и ЦСКА не раз в таблице выше видели. Да и «Ростов» тоже видели, как помните.

Если бы «Спартак» вкладывал в школу, коммуникацию с фанатами и новичков больший процент бюджета, а игрокам платил меньше, то получили бы клуб с титулами, отличной репутацией — фанаты оценили бы и успешность академии, и трофеи, и умение клуба заработать по примеру «Аякса» или «Бенфики». Было все, что касается условий и финансов, а не хватило мозгов менеджеров, которым Федун доверял. Учитываем влияние различных «советников», начиная с родного брата, которые в футболе не разбираются от слова совсем, однако этот список не включает то, на что Федун как один из владельцев не мог повлиять. Например, тактику, селекцию или микроклимат в коллективе.

Владелец делегирует полномочия – никто не может успеть всюду, но находит людей, которые сами понимают ответственность. А Федуну не везло с усердными работниками, у него получилось попасть в цель только случайно, когда оставил Карреру. У «Спартака» много трансферов и достаточно удачных – не все, как Педро Роша, у клуба много тренеров и один стал чемпионом. Но этого мало, поскольку Ловчев прав – недостаточно просто передать сотни миллионов в руки непонятным людям, нужно было грамотнее этих людей подбирать.

Сейчас в «Спартаке» работы непочатый край, а привычное распутье уже никого не удивляет. Хватит ли мудрости довериться Тедеско до конца, получится ли мотивировать новый молодой состав? Увидим в будущем, а пока соглашаемся с Ловчевым – богатый «Спартак» не стал автоматически успешным. В какие-то моменты даже обидно за владельцев клуба – многие просто бросают в топку миллионы, а все получается, хотя сами в футболе никакие, но в этом случае есть прямая ответственность.

Федун лишь раз за все время отошел на достаточное расстояние от принятия решений, поставив на время стороннего удачного менеджера, чтобы все сработало. Дальше погрелся в лучах чемпионства и решил, что веселее все начать с нуля по десятому кругу. Начинают, «Спартак» в середине таблицы РПЛ , лучше всех в стране в футбол точно не играют. Но есть разница с тем, что было буквально два-три года тому назад, и что есть сейчас. Не исключено, что теперь закончились деньги в прежних объемах. Тогда будет еще сложнее, ведь в клубе нет засилья профессионалов на каждом уровне.

В футболе гарантировать покупку класса невозможно, еще раз в этом убедились. Во всех клубах, что разбогатели и обзавелись трофеями, появлялись также большие фигуры с пониманием нюансов и правил, а у «Спартака» таких людей можно посчитать по пальцам одной руки. Им не повезло, но это живой пример, что огромные деньги не всегда успешно играют в футбол.