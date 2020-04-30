Камавинга может остаться в «Ренне» ради игры в Лиге чемпионов

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сегодня, 17:55

Полузащитник «Ренна» может остаться в клубе еще на один сезон.

Во Франции чемпионат был досрочно завершен. Таким образом, «Ренн» займет третье место и получит путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Если ЛЧ выиграет клуб, который ранее пробился в групповой этап на следующий сезон через национальный чемпионат, то «Ренн» получит путевку сразу в групповой этап.