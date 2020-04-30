Камавинга может остаться в «Ренне» ради игры в Лиге чемпионов

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может остаться в клубе еще на один сезон.
Во Франции чемпионат был досрочно завершен. Таким образом, «Ренн» займет третье место и получит путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Если ЛЧ выиграет клуб, который ранее пробился в групповой этап на следующий сезон через национальный чемпионат, то «Ренн» получит путевку сразу в групповой этап.
L`Equipe сообщает, что президент французского клуба договорился с 17-летним хавбеком о том, что футболист останется еще на один год, если «Ренн» выйдет в ЛЧ. Претендентами на Камавингу являются «Реал» и «Манчестер Юнайтед».