ГлавнаяНовости

Камавинга может остаться в «Ренне» ради игры в Лиге чемпионов

сегодня, 17:55

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может остаться в клубе еще на один сезон.

Во Франции чемпионат был досрочно завершен. Таким образом, «Ренн» займет третье место и получит путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Если ЛЧ выиграет клуб, который ранее пробился в групповой этап на следующий сезон через национальный чемпионат, то «Ренн» получит путевку сразу в групповой этап.

L`Equipe сообщает, что президент французского клуба договорился с 17-летним хавбеком о том, что футболист останется еще на один год, если «Ренн» выйдет в ЛЧ. Претендентами на Камавингу являются «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Все новости
СлухиВалеро хочет продлить контракт с «Интером»
Сегодня, 19:07 Комментарии0
Слухи«Вильярреал» готов бесплатно подписать Ракитича
Сегодня, 18:28 Комментарии1
СлухиДва клуба продолжают интересоваться Игуаином
Сегодня, 18:19 Комментарии1
Слухи«Барселона» требует за Коутиньо 100 млн евро
Сегодня, 18:02 Комментарии5
Слухи«Интер» не сможет подписать Гризманна
Сегодня, 17:49 Комментарии8
Слухи«Реал» назвал цену на Себальоса
Сегодня, 17:42 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:02
Рано ему куда -то переходить,разве в команду где он точно будет играть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100