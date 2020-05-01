Гегемония ЦСКА в группах КП. Но главный приз за «Оренбургом»

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за апрель. Напомним, что с ноября конкурс проходит по обновленному регламенту - участники были разбиты на группы, победители которых выявляют лучшего в очной схватке в финальной группе имени Льва Яшина.

В отличие от марта в апреле мы получили полноценное сражение на решающем этапе конкурса, и победа в нем осталась за поклонником «Оренбурга» с ником shlomo. В тройку также вошли Klaksvikar Itrottarselag и Ангел неБесГрешен - завсегдатай конкурса с опознавательным знаком «Зенита». Нельзя не пройти мимо настоящего триумфа болельщиков ЦСКА в апрельском конкурсе — сразу четверо поклонников «армейцев» оказались с призами. Причем один из них выиграл утешительную группу Заболотного.

Группа Всеволода Боброва - shlomo (1-е место)

Группа Виктора Понедельника - Klaksvikar Itrottarselag (2-е место)

Группа Олега Протасова (2-е место) - Ангел неБесГрешен (3-е место)

Группа Эдуарда Стрельцова (2-е место) - ФорвардЪ (4-е место)

Группа Игоря Нетто - VIPded (5-е место)

Группа Олега Блохина - beefs (6-е место)

Группа Федора Черенкова - Comdiv (7-е место)

Группа Олега Протасова - 13ROS13 (8-е место)

Группа Эдуарда Стрельцова - Q-J-G (9-е место)

Группа Валерия Воронина - VAN ARM (10-е место)

Группа Григория Федотова - Karabal (11-е место)

Группа Федора Черенкова (2-е место) - SSPZ (12-е место)

Группа Константина Бескова - Valeleo (13-е место)

Группа Игоря Численко - AgentART (14-е место)

Группа Юрия Гаврилова - ЮЗИК (15-е место)

Группа Рината Дасаева - Leha-ha50 (16-е место)

Группа Альберта Шестернева - mihaluch (17-е место)

Группа Валентина Иванова - CPS (18-е место)

Группа Никиты Симоняна - Байкал-38. (19-е место)

Группа Заболотного - drug01 (20-е место)

Примечание: при равенстве баллов в группе Яшина учитывалось общее количество очков в основном конкурсе.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или бейсболка, или футболка. 4-10 места — на выбор бейсболка или футболка. 11-20 места - футболка. А также всем vip-статус на 3 месяца (за первое место — 6 месяцев). Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».