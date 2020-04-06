Угадай футболистов и получи официальный мяч Лиги чемпионов!

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вчера, 14:51

Матчей нет, хороших новостей мало, даже мяч не погоняешь. А значит, самое время подтянуть свои футбольные знания, чтобы к возобновлению чемпионатов без труда смотреть матчи даже аутсайдеров французской Лиги 1.

Поможет в этом наш конкурс «Угадай футболиста»:

1) выбираете режим «Прохождение» (доступно авторизованным) и отгадываете игроков чемпионатов «топ-5» и РПЛ до 29 апреля включительно;

2) 30 апреля на random.org определяем победителя среди тех немногих, кто сможет пройти все команды (видео розыгрыша приложим);

3) утешительные призы угадавшим всех игроков и на следующий день — шашлыки;

4) отправляем победителю официальный мяч Лиги чемпионов.