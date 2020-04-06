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Угадай футболистов и получи официальный мяч Лиги чемпионов!

вчера, 14:51

Матчей нет, хороших новостей мало, даже мяч не погоняешь. А значит, самое время подтянуть свои футбольные знания, чтобы к возобновлению чемпионатов без труда смотреть матчи даже аутсайдеров французской Лиги 1.

Поможет в этом наш конкурс «Угадай футболиста»:

1) выбираете режим «Прохождение» (доступно авторизованным) и отгадываете игроков чемпионатов «топ-5» и РПЛ до 29 апреля включительно;

2) 30 апреля на random.org определяем победителя среди тех немногих, кто сможет пройти все команды (видео розыгрыша приложим);

3) утешительные призы угадавшим всех игроков и на следующий день — шашлыки;

4) отправляем победителю официальный мяч Лиги чемпионов.

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ
вчера в 19:48
Хороший и классный турнир.

Лучше всех знаю Испанию, на втором месте Россию, Италия, Англия, Германия.
Францию хуже всех, только 4 ответа правельных.
Immolate
Immolate ответил makkie
вчера в 17:29, ред.
В тесте Шафинский Юрий (Уфа), а на фото Юрий Газинский (Краснодар). Исправьте, пожалуйста!
Спасибо, исправили!
LOpp
LOpp
вчера в 15:34
Почему зенитовцы Сантос и Барриос так сильно похожи?
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:26
Чем-то же надо развлекать народ.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:24
Шашлыки - это круто.
makkie
makkie
вчера в 15:18
В тесте Шафинский Юрий (Уфа), а на фото Юрий Газинский (Краснодар).
Исправьте, пожалуйста!
shlomo
shlomo
вчера в 14:52
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