«Сочи» едва не обошел «Зенит». Итоги КП за февраль

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01 марта 2020, 12:53

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за февраль. Напомним, что с ноября конкурс проходит по обновленному регламенту - участники были разбиты на группы, победители которых выявляют лучшего в очной схватке в финальной группе имени Льва Яшина. Развязка сюжета в этот раз получилась в ней напряженной. За титул реально боролись сразу три игрока, сумевшие в финальном этапе переступить рубеж в 6000 баллов! В итоге лучшим оказался поклонник «Зенита» severnyj84, но он всего на чуть-чуть обошел фаната «Сочи» под ником 12-й спартанец. Замкнул тройку еще один болельщик петербуржцев Ангел неБесГрешен.

Что ж, преимущество зенитовской группировки в этот раз оказалось очевидным — сразу два его представителя выиграли свои подгруппы, и они же вошли в тройку главных призеров. Однако не обойдем внимания и успехи армейских фанатов. Сразу 2 поклонника ЦСКА в феврале первенствовали в групповом турнире и пробились в двадцатку призеров.

Группа Юрия Гаврилова - severnyj84 (1-е место)

Группа Валерия Воронина - 12-й спартанец (2-е место)

Группа Олега Блохина - Ангел неБесГрешен (3-е место)

Группа Григория Федотова - Kэrroll (4-е место)

Группа Федора Черенкова - VIPded (5-е место)

Группа Олега Протасова - Cruis(6-е место)

Группа Валентина Иванова - Kerri (7-е место)

Группа Эдуарда Стрельцова - Багор (8-е место)

Группа Всеволода Боброва - LOpp (9-е место)

Группа Альберта Шестернева - max74 (10-е место)

Группа Федора Черенкова (2-е место) - ЮЗИК (11-е место)

Группа Никиты Симоняна - AfrikSimon (12-е место)

Группа Юрия Гаврилова (2-е место) - Jantu (13-е место)

Группа Валерия Воронина (2-е место) - Алсидес Гиджиев (14-е место)

Группа Игоря Численко - Знаю где трофей (15-е место)

Группа Константина Бескова - Дрессировщик хряков (16-е место)

Группа Игоря Нетто - Mekrash (17-е место)

Группа Виктора Понедельника - BZ2315 (18-е место)

Группа Рината Дасаева - Aniva (19-е место)

Группа Заболотного - Байкал-38. (20-е место)

Примечание: при равенстве баллов в группе Яшина учитывалось общее количество очков в основном конкурсе.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или бейсболка, или футболка. 4-10 места — на выбор бейсболка или футболка. 11-20 места - футболка. А также всем vip-статус на 3 месяца (за первое место — 6 месяцев). Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».

Также поздравляем победителей Fantasy в феврале:

Также спешим сообщить, что с февраля в Fantasy можно создавать до трех команд. Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на 6 месяцев и футболка. Со 2-го по 10-е место — vip-статус на 3 месяца.

Только в мартовском конкурсе Fantasy приз - официальный футбольный мяч Лиги чемпионов!