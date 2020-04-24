«Неман» разгромил «Энергетик-БГУ»

«Неман» дома разгромил «Энергетик-БГУ» в матче 6-го тура чемпионата Беларуси.
«Неман» (8) занимает 8-е место, «Энергетик-БГУ» (9) расположился на 7-й строчке.
«Неман» — «Энергетик-БГУ» 3:0 (0:0)
Голы: Кадимян 66, Забелин 72, Забелин 82
«Неман»: Дудар, Васильев, Стойкович, Кантария, Слабашевич (Лешко 66), Якимов, Яцкевич (Марушич 46), Рассадкин, Забелин, Кадимян, Легчилин
Главный тренер: Ковалевич Игорь.
«Энергетик-БГУ»: Садовский, Свирепа (Мирошников 46), Шкурдюк, Сокол, Юдчитс (Гирс 66), Носко, Тве, Мосаханян , Мавату, Атеменге (Умаров 60), Яшихбаев
Главный тренер: Белявский Владимир.
Предупреждения: Мосаханян 23, Тве 29, Слабашевич 36, Атеменге 55, Носко 69, Марушич 79
Ранее в другом матче тура минское «Динамо» обыграло «Смолевичи».