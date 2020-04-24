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«Неман» разгромил «Энергетик-БГУ»

вчера, 22:02
НеманЛоготип футбольный клуб Неман (Гродно)3 : 0Логотип футбольный клуб Энергетик-БГУ (Минск)Энергетик-БГУМатч завершен

«Неман» дома разгромил «Энергетик-БГУ» в матче 6-го тура чемпионата Беларуси.

«Неман» (8) занимает 8-е место, «Энергетик-БГУ» (9) расположился на 7-й строчке.

«Неман» — «Энергетик-БГУ» 3:0 (0:0)
Голы: Кадимян 66, Забелин 72, Забелин 82

«Неман»: Дудар, Васильев, Стойкович, Кантария, Слабашевич (Лешко 66), Якимов, Яцкевич (Марушич 46), Рассадкин, Забелин, Кадимян, Легчилин
Главный тренер: Ковалевич Игорь.

«Энергетик-БГУ»: Садовский, Свирепа (Мирошников 46), Шкурдюк, Сокол, Юдчитс (Гирс 66), Носко, Тве, Мосаханян , Мавату, Атеменге (Умаров 60), Яшихбаев
Главный тренер: Белявский Владимир.

Предупреждения: Мосаханян 23, Тве 29, Слабашевич 36, Атеменге 55, Носко 69, Марушич 79

Ранее в другом матче тура минское «Динамо» обыграло «Смолевичи».

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Все комментарии
AgentART
AgentART
вчера в 23:27
Неман с победой!
drug01
drug01
вчера в 22:26
Соболезную тем кто не верил в "Неман" ангелочки первочки получили свое по полной !Так продолжать....
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:18
Неожиданно крупно
zsb1961
zsb1961
вчера в 22:17
С крупной победой Неман!!!
Comdiv
Comdiv
вчера в 22:14, ред.
Стоит только пожелать победы в других матчах.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:07
бывает))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:06
Слабенько студентики выглядели, особо плохи были во втором тайме.
Comdiv
Comdiv
вчера в 22:04, ред.
Неман с победой!
shlomo
shlomo
вчера в 22:03
Немного неожиданно
beefs
beefs
вчера в 22:03
ничего удивительного не случилось
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