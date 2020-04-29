БАТЭ вышел в финал Кубка Беларуси, одолев «Славию»

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сегодня, 21:52

БАТЭ обыграл мозырскую «Славию» во втором полуфинальном матче Кубка Беларуси и пробился в финал, в котором встретится с брестским «Динамо».

БАТЭ — «Славия» 2:0 (2:0)

Голы: Волков 12, Тымонюк 45 (автогол)

Первый матч: 0:1

БАТЭ : Щербицкий, Филипенко, Настич, Волков, Бессмертный, Нехайчик (Милич 74), Стасевич, Бага, Драгун (Виллюмссон 79), Яблонский, Скавыш.

«Славия»: Барановский, Раевский, Недашковский, Тымонюк, Пантя, Шевченко, Котляров (Слюсар, 77), Нар, Жук (Ковалевский, 68), Костров, Мельников.

Предупреждения: Нехайчик 55, Настич 56, Мельников 72, Яблонский 79, Ковалевский 83, Нар 86, Волков 90+2