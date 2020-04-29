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БАТЭ вышел в финал Кубка Беларуси, одолев «Славию»

сегодня, 21:52
БАТЭЛоготип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)2 : 0Логотип футбольный клуб Славия (Мозырь)СлавияМатч завершен

БАТЭ обыграл мозырскую «Славию» во втором полуфинальном матче Кубка Беларуси и пробился в финал, в котором встретится с брестским «Динамо».

БАТЭ — «Славия» 2:0 (2:0)
Голы: Волков 12, Тымонюк 45 (автогол)
Первый матч: 0:1

БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Настич, Волков, Бессмертный, Нехайчик (Милич 74), Стасевич, Бага, Драгун (Виллюмссон 79), Яблонский, Скавыш.

«Славия»: Барановский, Раевский, Недашковский, Тымонюк, Пантя, Шевченко, Котляров (Слюсар, 77), Нар, Жук (Ковалевский, 68), Костров, Мельников.

Предупреждения: Нехайчик 55, Настич 56, Мельников 72, Яблонский 79, Ковалевский 83, Нар 86, Волков 90+2

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:52
ожидаемо )) с победой)) но динамо- шахтёр сегодня вне конкуренции !!!!
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 22:36
БАТЭ с выходом, в финал!
Фридрих Гаус
Фридрих Гаус ответ Rheinfall (раскрыть)
сегодня в 22:34
точняк)
AgentART
AgentART
сегодня в 22:17
БАТЭ с победой!
VIPded
VIPded
сегодня в 22:09
Ожидаемо... Финал будет интересным!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 22:07
Ждём финал.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 21:55, ред.
..уенале смотри и комментируй чемп своей страны )))))) ну и шняга же а не чемп ухахаха ))))) Россия для россиян как и наши все ресурсы , тусите и пользуйтесь иными ресурсами , прихлебаи ;)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 21:52
Хороший матч. Мозыряне по лучше сыграли чем я от них ожидал, держали в напряжении до последнего но клас игроков Бате сказался. С победой борисовчан! В финале увидим Классико, отлично!)
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