«Торпедо-БелАЗ» на выезде разгромил «Минск» и возглавил таблицу

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сегодня, 15:56

В матче 7-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» на выезде разгромил «Минск».

После этого матча «Торпедо-БелАЗ» занимает первую позицию в таблице, а «Минск» — восьмую.

Минск, стадион «Трактор»

«Минск» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:5 (1:4)

Голы: Хващинский 40, Ролович 89 — Премудров 8, Горбачик 31, Горбачик 37, Горбачик 45+1, Велосо Сантос 85

«Минск»: Леонов, Рыжук, Залесский, Чаговец, Прищепа (Ролович 58), Остроух, Хващинский, Яроцкий (Зинович 79), Евдокимов, Шрамченко, Грибовский (Алексиевич 68)

Главный тренер: Разин Андрей.

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Яшин, Бордачев, Степанов, Хачатурян, Премудров (Николаевич 55), Капленко, Рамос да Пенья, Антилевский (Велосо Сантос 73), Горбачик (Журневич 70)

Главный тренер: Пунтус Юрий.

Предупреждения: Прищепа 38, Грибовский 41, Премудров 49

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