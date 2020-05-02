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«Торпедо-БелАЗ» на выезде разгромил «Минск» и возглавил таблицу

сегодня, 15:56
МинскЛоготип футбольный клуб Минск2 : 5Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗМатч завершен

В матче 7-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» на выезде разгромил «Минск».

После этого матча «Торпедо-БелАЗ» занимает первую позицию в таблице, а «Минск» — восьмую.

Минск, стадион «Трактор»

«Минск» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:5 (1:4)
Голы: Хващинский 40, Ролович 89 — Премудров 8, Горбачик 31, Горбачик 37, Горбачик 45+1, Велосо Сантос 85

«Минск»: Леонов, Рыжук, Залесский, Чаговец, Прищепа (Ролович 58), Остроух, Хващинский, Яроцкий (Зинович 79), Евдокимов, Шрамченко, Грибовский (Алексиевич 68)
Главный тренер: Разин Андрей.

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Яшин, Бордачев, Степанов, Хачатурян, Премудров (Николаевич 55), Капленко, Рамос да Пенья, Антилевский (Велосо Сантос 73), Горбачик (Журневич 70)
Главный тренер: Пунтус Юрий.

Предупреждения: Прищепа 38, Грибовский 41, Премудров 49

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ДСА
ДСА
сегодня в 16:28
Наконец-то забивать начали.
Mikki
Mikki ответ 10-Lil KyAs-10 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 16:24
Если вы про мяч ЛЧ, то его разыграли, как и обещали https://www.soccer.ru/news/1180022
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:11
Они там что договорняки гоняют??? Настолько непредсказуемые результаты, что в пору задуматься?!?
drug01
drug01
сегодня в 16:01
А Вы говорите ,что у них нет футбола????
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:56, ред.
Крутой матч. Пока самый зрелищный и резултативный в сезоне, забили не ожиданно много. С победой Торпедовцев!
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