«Динамо» Брест на выезде разгромило «Белшину»

В матче 7-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест обыграло «Белшину».
После этого матча «Динамо» занимает 7-е место в таблице, а «Белшина» — последнее.
Бобруйск, стадион «Спартак»
«Белшина» — «Динамо» — 0:3 (0:1)
Голы: Ясикевич 12 (автогол), Гордейчук 52, Лаптев 63
«Белшина»: Харитонович, Грек, Ясикевич, Одеоибо (Нивалдо 56), Кучинский, Башилов, Бордуков, Маляров, Глебко (Салимов 60), Соланович, Ковель (Барковский 75)
Главный тренер: Градобоев Эдуард.
«Динамо»: Павлюченко, Юзепчух, Павловец (Шевченко 80), Кики, Веретило, Кисляк, Нойок, Савицкий, Милевский (Быков 73), Гордейчук, Лаптев (Садовский 76)
Главный тренер: Ковальчук Сергей.
Предупреждения: Веретило 6, Кисляк 29, Маляров 30, Павловец 46, Харитонович 63
В другом матче тура «Торпедо-БелАЗ» на выезде разгромил «Минск».