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«Динамо» Брест на выезде разгромило «Белшину»

сегодня, 16:01
БелшинаЛоготип футбольный клуб Белшина (Бобруйск)0 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Брест)ДинамоМатч завершен

В матче 7-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Брест обыграло «Белшину».

После этого матча «Динамо» занимает 7-е место в таблице, а «Белшина» — последнее.

Бобруйск, стадион «Спартак»

«Белшина» — «Динамо» — 0:3 (0:1)
Голы: Ясикевич 12 (автогол), Гордейчук 52, Лаптев 63

«Белшина»: Харитонович, Грек, Ясикевич, Одеоибо (Нивалдо 56), Кучинский, Башилов, Бордуков, Маляров, Глебко (Салимов 60), Соланович, Ковель (Барковский 75)
Главный тренер: Градобоев Эдуард.

«Динамо»: Павлюченко, Юзепчух, Павловец (Шевченко 80), Кики, Веретило, Кисляк, Нойок, Савицкий, Милевский (Быков 73), Гордейчук, Лаптев (Садовский 76)
Главный тренер: Ковальчук Сергей.

Предупреждения: Веретило 6, Кисляк 29, Маляров 30, Павловец 46, Харитонович 63

В другом матче тура «Торпедо-БелАЗ» на выезде разгромил «Минск».

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 17:04
Динамо порадовало.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:39
Ожидаемо вынесли аутсайдера. С победой Брест!
Pevandr
Pevandr
сегодня в 16:37
Динамо с победой!
shlomo
shlomo
сегодня в 16:15
Ожидаемо....Динамо должно было когда то прорвать....
drug01
drug01
сегодня в 16:02
Счёт по игре
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