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«Слуцк» обыграл «Белшину»

вчера, 16:34

«Слуцк» дома обыграл «Белшину» в матче 6-го тура чемпионата Беларуси.

«Слуцк» (13) занимает 1-е место, «Белшина» (2) расположилась на последней строчке.

«Слуцк» — «Белшина» 3:2 (2:1)
Голы: Умар Бала 20, Сердюк 35, Умар Бала 88 — Коанда 44 (автогол), Бордуков 52

«Слуцк»: Панкратов, Чеботаев, Коанда, Анюкевич, Трубило, Такулов (Тетеренко 89), Бураев (Короев 67), Семенов, Козлов, Умар Бала, Сердюк (Джафар 80)
Главный тренер: Павлов Виталий.

«Белшина»: Туранок, Рочев, Ясикевич, Одеоибо, Соланович , Бордуков, Башилов, Маляров (Нивалдо 68), Глебко (Салимов 61), Скобликов, Ковель (Рекиш 79)
Главный тренер: Градобоев Эдуард.

Предупреждения: Анюкевич 33, Рочев 43, Бураев 43, Маляров 46, Туранок 82, Рочев 85, Трубило 90+3

Удаление: Рочев 85

В другом матче этого тура минское «Динамо» обыграло «Смолевичи».

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 19:54
Я уж подумал,что опять буки подсуетят на ничейку.
112910415
112910415
вчера в 19:44
удалённый мотиватор торжествует !
zsb1961
zsb1961
вчера в 17:32
Результативный матч! Слуцк с победой!
LOpp
LOpp
вчера в 17:17
Белшине не везёт
shlomo
shlomo
вчера в 17:12
Нервы пощекотали....так играть нельзя....
Youngberg
Youngberg
вчера в 17:04
Аутсайдер дал бой лидеру. Если бы не удаление, неизвестно как бы всё закончилось
9v2ddtgcwce4
9v2ddtgcwce4
вчера в 16:59
Ожидаемый результат.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:54
Веселенький матч получился.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:53
Лидер обыграл аутсайдера.
Ожидаемо...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:51
Зрелищная матч палучилась как и ожидалась команды захватили зрителей. Молодцы обе! Слуцк с победой, это лучший клуб Европы на данный момент!)
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:49
не легко далось))кто бы мог подумать )
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:44
С огромным трудом.
Binger
Binger
вчера в 16:42
Слуцк с победой!
ДСА
ДСА
вчера в 16:42
Фаворит обыграл аутсайдера. Так и должно было быть.
Comdiv
Comdiv
вчера в 16:35
Слуцк с красивой победой!
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