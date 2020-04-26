«Слуцк» обыграл «Белшину»

«Слуцк» дома обыграл «Белшину» в матче 6-го тура чемпионата Беларуси.
«Слуцк» (13) занимает 1-е место, «Белшина» (2) расположилась на последней строчке.
«Слуцк» — «Белшина» 3:2 (2:1)
Голы: Умар Бала 20, Сердюк 35, Умар Бала 88 — Коанда 44 (автогол), Бордуков 52
«Слуцк»: Панкратов, Чеботаев, Коанда, Анюкевич, Трубило, Такулов (Тетеренко 89), Бураев (Короев 67), Семенов, Козлов, Умар Бала, Сердюк (Джафар 80)
Главный тренер: Павлов Виталий.
«Белшина»: Туранок, Рочев, Ясикевич, Одеоибо, Соланович , Бордуков, Башилов, Маляров (Нивалдо 68), Глебко (Салимов 61), Скобликов, Ковель (Рекиш 79)
Главный тренер: Градобоев Эдуард.
Предупреждения: Анюкевич 33, Рочев 43, Бураев 43, Маляров 46, Туранок 82, Рочев 85, Трубило 90+3
Удаление: Рочев 85
В другом матче этого тура минское «Динамо» обыграло «Смолевичи».
Ожидаемо...
Ожидаемо...