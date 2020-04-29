Солигорский «Шахтер» обыграл брестское «Динамо», но не вышел в финал Кубка

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сегодня, 20:09

Солигорский «Шахтер» одержал победу над брестским «Динамо» в ответной полуфинальной встрече Кубка Беларуси, но по правилу выездного гола не смог выйти в финал.

«Шахтер» — «Динамо» 4:2 (0:2)

Голы: Иванович 58, Лисакович 60, Лисакович 66 (пенальти), Подстрелов 74 — Савицкий 19, Гордейчук 38

Первый матч: 0:2

«Шахтер»: Гутор, Политевич (Хадаркевич 6), Сачивко, Бурко, Антич, Кендыш, Баланович (Подстрелов 46), Селява (Бодул 62), Сзоке, Иванович, Лисакович.

«Динамо»: Игнатович, Веретило, Павловец, Кики, Милевский (Шевченко 54, Кривец 81), Гордейчук, Кисляк, Савицкий, Быков, Юзепчух, Лаптев (Садовский, 88).

Предупреждения: Селява 16, Гутор 20, Лаптев 24, Игнатович 73, Савицкий 90+2, Кендыш 90+2, Юзепчух 90+4