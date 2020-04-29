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Солигорский «Шахтер» обыграл брестское «Динамо», но не вышел в финал Кубка

сегодня, 20:09
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Солигорск)4 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Брест)ДинамоМатч завершен

Солигорский «Шахтер» одержал победу над брестским «Динамо» в ответной полуфинальной встрече Кубка Беларуси, но по правилу выездного гола не смог выйти в финал.

«Шахтер» — «Динамо» 4:2 (0:2)
Голы: Иванович 58, Лисакович 60, Лисакович 66 (пенальти), Подстрелов 74 — Савицкий 19, Гордейчук 38
Первый матч: 0:2

«Шахтер»: Гутор, Политевич (Хадаркевич 6), Сачивко, Бурко, Антич, Кендыш, Баланович (Подстрелов 46), Селява (Бодул 62), Сзоке, Иванович, Лисакович.

«Динамо»: Игнатович, Веретило, Павловец, Кики, Милевский (Шевченко 54, Кривец 81), Гордейчук, Кисляк, Савицкий, Быков, Юзепчух, Лаптев (Садовский, 88).

Предупреждения: Селява 16, Гутор 20, Лаптев 24, Игнатович 73, Савицкий 90+2, Кендыш 90+2, Юзепчух 90+4

Во второй полуфинальной паре встречаются «Славия» из Мозыря и БАТЭ. После первой игры счет 1:0 в пользу «Славии».

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Все комментарии
AgentART
AgentART
сегодня в 21:17
Шахтер с победой, не принесшей удовлетворения!
SSPZ
SSPZ
сегодня в 21:08
Как же обидно... не дожали!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:49
Думал дожмут горняки, но после покера что то сломалось в игре , мячом владели , но без обострения. В целом веселенький матч получился!!!
Брест с выходом в финал.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 20:22
Шахтер уже не тот))
112910415
112910415
сегодня в 20:16
вот интрига-то была !
Valeleo
Valeleo
сегодня в 20:13
Такой облом.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 20:11
Шахтер с победой!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:11
Хороший матч судя по счету
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:11
жаль шахтёр ! ребята заслужили финала но это судьба!! шикарная игра достойная финалов!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 20:10
Ожидаемо...только не счет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:10
Поздравляю Динамо с финалом!
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