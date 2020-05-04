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Ориги: «Чувствую, что делаю успехи. Было очень жаль, что сезон остановился»

сегодня, 00:46

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги поделился мнением о своем прогрессе под руководством Юргена Клоппа.

Сейчас я лучше как игрок, чем в прошлом году. Клопп дал мне возможность развиваться самому. Я всегда прислушиваюсь к своему инстинкту и продолжаю работать. Мы поговорили с «Ливерпулем», и у нас впереди хороший курс. Я просто хочу улучшить свою игру здесь.

Это проект для меня, и я хочу следовать ему. Я не знаю, как долго это продлится. Я чувствую, что делаю успехи, поэтому было очень жаль, что сезон остановился.

Недавно «Ливерпуль» поздравил Ориги с днем рождения. Дивоку исполнилось 25 лет.

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Yurza
Yurza
сегодня в 00:46
У всех сейчас так.
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