Ориги: «Чувствую, что делаю успехи. Было очень жаль, что сезон остановился»

Форвард «Ливерпуля» поделился мнением о своем прогрессе под руководством Юргена Клоппа.

Сейчас я лучше как игрок, чем в прошлом году. Клопп дал мне возможность развиваться самому. Я всегда прислушиваюсь к своему инстинкту и продолжаю работать. Мы поговорили с «Ливерпулем», и у нас впереди хороший курс. Я просто хочу улучшить свою игру здесь.



Это проект для меня, и я хочу следовать ему. Я не знаю, как долго это продлится. Я чувствую, что делаю успехи, поэтому было очень жаль, что сезон остановился.