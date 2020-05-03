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Валеро: «У Эриксена есть всё, чтобы добиться успеха в „Интере“»

вчера, 22:53

Полузащитник «Интера» Борха Валеро поделился мнением об адаптации хавбека Кристиана Эриксена в миланском клубе после перехода из «Тоттенхэма» зимой.

 Эриксен прибыл в середине сезона. Неделю назад он играл за «Тоттенхэм», а еще через неделю сменил Лигу, страну, язык, тренировки: это непросто.

Остановка матчей наступила как раз в тот момент, когда он набирал форму. У него есть все, чтобы добиться успеха в «Интере», ему нужно только время.

Также Валеро коснулся слухов о возможном уходе Лаутаро Мартинеса в «Барселону»:

У нас здесь очень важный проект, который всем предстоит увидеть. Для его же роста будет лучше, если он останется.

Тем временем стало известно, что «Интер» возобновит тренировки 5 мая

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shlomo
shlomo
вчера в 22:53
Дай Бог , чтобы так и было
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