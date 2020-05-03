Валеро: «У Эриксена есть всё, чтобы добиться успеха в „Интере“»

Полузащитник «Интера» поделился мнением об адаптации хавбека в миланском клубе после перехода из «Тоттенхэма» зимой.

Эриксен прибыл в середине сезона. Неделю назад он играл за «Тоттенхэм», а еще через неделю сменил Лигу, страну, язык, тренировки: это непросто.

Остановка матчей наступила как раз в тот момент, когда он набирал форму. У него есть все, чтобы добиться успеха в «Интере», ему нужно только время.