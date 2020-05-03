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Виллиан: «Я был бы не против перейти в клуб-соперник „Челси“»

вчера, 23:57

Полузащитник «Челси» Виллиан заявил, что был бы не против перейти в один из клубов-соперников лондонской команды. У бразильского игрока летом истекает контракт с «синими».

Это действительно трудное решение. Я идентифицирую себя с «Челси», у меня есть большая любовь ко всем в клубе и болельщикам. Однако, как я уже говорил раньше, если я без проблем покину «Челси», было бы неплохо перейти в другой клуб-соперник.

Мне нравится Лондон, и моей семье тоже. Однако это вопрос, на который я до сих пор не знаю ответа, останусь ли я в «Челси», перееду в другую команду из Лондона или уеду из Англии.

Главным претендентом на Виллиана, по информации СМИ, является лондонский «Арсенал»

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Pevandr
Pevandr
сегодня в 00:05
Нужно постараться для этого.
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