Виллиан: «Я был бы не против перейти в клуб-соперник „Челси“»

Полузащитник «Челси» Виллиан заявил, что был бы не против перейти в один из клубов-соперников лондонской команды. У бразильского игрока летом истекает контракт с «синими».

Это действительно трудное решение. Я идентифицирую себя с «Челси», у меня есть большая любовь ко всем в клубе и болельщикам. Однако, как я уже говорил раньше, если я без проблем покину «Челси», было бы неплохо перейти в другой клуб-соперник.

Мне нравится Лондон, и моей семье тоже. Однако это вопрос, на который я до сих пор не знаю ответа, останусь ли я в «Челси», перееду в другую команду из Лондона или уеду из Англии.