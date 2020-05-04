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Бышовец оправдал Шалимова, назвавшего россиян дармоедами

сегодня, 17:39

Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал высказывание главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, который заявил, что каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Соответственно, по его логике, государству нет смысла этим людям помогать.

По моему мнению, такая категоричность имеет право на существование. Зная его, думаю, Шалимов имел в виду тех, кто спекулирует на ситуации с самоизоляцией и пользуется теми, кто действительно испытывает финансовые проблемы — пенсионерами, инвалидами. К сожалению, таких нечестных людей очень много, и они ничем не брезгуют — это происходит сплошь и рядом. А действительно нуждающиеся ведут себя достойно. Порядочный человек останется таковым в любой ситуации.

Чтобы кого-то критиковать, нужно на это иметь моральное право. Ситуацию с Шалимовым я бы сравнил с историей, когда Ксения Собчак заявила о том, что деньги не стоит давать беднякам, потому что они их прожрут. Конечно, отдавать деньги богатым тоже неправильно, потому что у них они уйдут на яхты и виллы. Но деньгами необходимо уметь распоряжаться вне зависимости от твоего финансового положения.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:28
" Думаю, Шалимов имел в виду... ". Г-н Бышовец, сначала спросите у Шалимова, что он имел в виду, а уже потом комментируйте сказанное. Мы все, кто на ветке, обсуждаем слова тренера "Ахмата", а не то, что у него находится в черепной коробке. Если же Шалимов не научился правильно выражать свои мысли, на что вы намекаете, пусть молчит в тряпочку и сначала пишет текст на бумажке.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:20
Да на холяву русский человек любит пожить.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:10
Специалисты по дармоедству...кожаный мяч)...
VIPded
VIPded
сегодня в 18:06
В футболе сплошь все миллионеры-дармоеды... (((
makkie
makkie
сегодня в 18:01
Нет предела человеческой мерзости (С)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:52
Тольян ничем не отличается от шалима.
serh62
serh62
сегодня в 17:50
бышовец такой же как и этот дармоед. два сапога пара. рука руку моет. вспомните кто стоял за письмом 14? бышовец....
Знатог
Знатог
сегодня в 17:47
Где он работает там точно дармоедов много.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 17:45
Я вот одного не пойму,куда все эти тормоза лезут???Ну вот Шалимов тренер,Бышовец был тренер,ну и обсуждайте футбол...зачем лезть туда,где ты будешь выглядеть по меньшей мере глупо???
beefs
beefs
сегодня в 17:42
потому что он такой же
shlomo
shlomo
сегодня в 17:39
То же мне адвокат
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