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Евсеев: «Приятно слышать, что „Уфа“ — гроза авторитетов, но нам этого мало»

сегодня, 17:35

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что счастлив работать в нынешнем клубе и ставит максимальные задачи перед командой.

У в моем алфавите — Уфа. Не знал, написать с кавычками или без. Решил без. Потому что в Уфе есть ФК «Уфа» и много всего другого. Стараюсь больше узнать о городе, о его истории, о людях. В том числе чтобы лучше понимать, чего ждут здесь от команды. Дело не только в результатах. За них не стыдно, но хочется, чтобы футбол и клуб становились популярнее в городе, в стране. И пусть мы сейчас играем точно не ниже своих возможностей, надо ставить задачи, которые помогут «Уфе» двигаться вперед. А главное, соответствовать им.

Конечно, мне повезло с «Уфой». Клуб молодой, но у него есть свое лицо, которое не спутаешь ни с одним другим. Он уже играл в еврокубках, и мы стремимся снова вернуться туда. «Уфа» помогла мне получить бесценный опыт работы в Премьер-лиге. Думаю, я оказался в нужное время в нужном месте и тоже помог замечательной команде из замечательного города. Приятно слышать, что мы гроза авторитетов, что нет клуба, у кого «Уфа» не отобрала бы очки. Скажу так: команде этого уже мало.

Недавно Евсеев рассказал о самых сильных нападающих, против которых он играл, будучи игроком.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:52
Видно этого мало
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:50
Только Вадим и общается остальные тренеры попрятались особенно немцы.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:38
Ну на Евро кубки вы пока не тянете
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:38
В Европе выше квалификации Лиги Европы не прыгнуть.
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