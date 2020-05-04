Гаджиев: «Возможно, Шалимов просто неправильно сформулировал свою мысль»

Бывший главный тренер «Анжи» прокомментировал высказывания тренера «Ахмата» , который заявил, что каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Соответственно, по его логике, государству нет смысла этим людям помогать.

Вполне возможно, Шалимов просто неправильно сформулировал свою мысль. Но получилось как получилось. Мне кажется, если он удалил видео, значит, признал, что не совсем точно передал свою мысль. Сейчас складывается непростая ситуация и далеко не у всех есть возможность зарабатывать. Отсюда и критика.