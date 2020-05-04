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Гаджиев: «Возможно, Шалимов просто неправильно сформулировал свою мысль»

сегодня, 17:16

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал высказывания тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, который заявил, что каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Соответственно, по его логике, государству нет смысла этим людям помогать.

Вполне возможно, Шалимов просто неправильно сформулировал свою мысль. Но получилось как получилось. Мне кажется, если он удалил видео, значит, признал, что не совсем точно передал свою мысль. Сейчас складывается непростая ситуация и далеко не у всех есть возможность зарабатывать. Отсюда и критика.

Конечно, увольнять надо за что-то другое. Кроме того, не знаю, какие санкции может применить РФС в данном случае. Но думаю, что это делать и не нужно. Да, можно обсудить, но не более того. Другое дело, что в контракте у каждого тренера или футболиста прописаны ограничения относительно публичных высказываний. Если у Шалимова такое есть, то в клубе могут начать разбираться. Но думаю, того, что произошло, достаточно, чтобы он переосмыслил свои высказывания.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 18:00
Шалимов - мерзкий человек.
Альфамен
Альфамен ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 17:40
Причем тут каким он был игроком и каким стал тренером???В данном случае,вопрос:"Что он за человек?"-но после этих слов это уже не вопрос...
makkie
makkie
сегодня в 17:37
Убеждаешься в очередной раз, если в бытности игроком был хорошим - не факт, что и тренером станет таким. Чаще встречаются обратные примеры.
А Шалимов давно уже себе репутацию подпортил. Хотя как игрок был приличным!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:30
Не зря Шалимова из Краснодара погнали.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:25
Муслимыч как мудрый человек хочет разрулить и спасти ж...пу хрющи из тарасни.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:18
Ага, трудности перевода...
beefs
beefs
сегодня в 17:18
просто он зажравшийся 56, который даже выразить свою мысль не может
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