Дм. Черышев: «„Валенсия“ может продать Дениса из-за трудностей с финансами»

, отец полузащитника «Валенсии» , высказал свое отношение к тому, что испанский клуб готов рассмотреть предложения по трансферу игрока сборной России.

Я прочитал эту информацию. Но в этой статье было около 6-7 игроков. Начнем с того, что сейчас не все клубы переживают хорошие времена. Они смотрят, на ком могут заработать.

Это нормальное явление. Это касается не только Дениса. Клубы будут рассматривать предложения по любому футболисту. То, что Денис находится в этом списке, может быть просто стечением обстоятельств. Конкретно с футболистом никто не будет обсуждать это. В этом списке стоят лидеры клуба. Родриго Морено и Ферран Торрес. Думаю, что клуб просто хочет себя приподнять в плане экономики.