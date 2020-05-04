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Дм. Черышев: «„Валенсия“ может продать Дениса из-за трудностей с финансами»

сегодня, 17:25

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, высказал свое отношение к тому, что испанский клуб готов рассмотреть предложения по трансферу игрока сборной России.

Я прочитал эту информацию. Но в этой статье было около 6-7 игроков. Начнем с того, что сейчас не все клубы переживают хорошие времена. Они смотрят, на ком могут заработать.

Это нормальное явление. Это касается не только Дениса. Клубы будут рассматривать предложения по любому футболисту. То, что Денис находится в этом списке, может быть просто стечением обстоятельств. Конкретно с футболистом никто не будет обсуждать это. В этом списке стоят лидеры клуба. Родриго Морено и Ферран Торрес. Думаю, что клуб просто хочет себя приподнять в плане экономики.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:57
Это проблемы Черышева.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:51
Дениса ещё должны купить.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 17:36
Зенит купит любого за 60 миллионов, не глядя.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:28
Наши уже лыжи навострили
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