ГлавнаяНовости

Червиченко: «Всегда относился к Шалимову как к недалекому человеку»

сегодня, 17:19

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал высказывание главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, который заявил, что каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Соответственно, по его логике, государству нет смысла этим людям помогать.

Данное высказывание — глупость человека, который не понимает, как живут простые граждане. Не все могут получить миллионные контракты и обеспечить себе подушку безопасности. Многие берут кредиты для разных целей и живут от зарплаты до зарплаты. Работодатели сейчас не могут платить зарплаты, потому что у них куча расходов, а прибыли нет. И никто не помогает.

А то, что декларирует государство, — сказки. Из моих знакомых никто еще не получил реальной помощи, и никому ничего не компенсировали. Да, эти люди живут лучше, чем бомжи, но в этой ситуации им надо как-то помогать. А работники, сидя дома, не до конца понимают, почему их лишили работы и бросили в бездну проблем. Особенно когда рядом никто не болеет. Таким людям точно надо помогать, чтобы пережить этот момент. Я не сторонник того, чтобы все взять и поделить, но должна быть реальная помощь от государства.

К Шалимову я всегда относился как к человеку недалекому. Поэтому меня абсолютно не удивляют эти его слова. И потом, всем известно мое мнение об интеллекте 70-80 процентов футболистов и их образовании. Образование и футболист — в 70 процентах случаев вещи, несовместимые.

Все новости
Бышовец оправдал Шалимова, назвавшего россиян дармоедами
Сегодня, 17:39 Комментарии10
Евсеев: «Приятно слышать, что „Уфа“ — гроза авторитетов, но нам этого мало»
Сегодня, 17:35 Комментарии4
Дм. Черышев: «„Валенсия“ может продать Дениса из-за трудностей с финансами»
Сегодня, 17:25 Комментарии4
Гаджиев: «Возможно, Шалимов просто неправильно сформулировал свою мысль»
Сегодня, 17:16 Комментарии7
Евсеев прокомментировал возможный переход на систему «весна-осень»
Сегодня, 12:14 ФотоКомментарии9
Талалаев: «В России на Черышева будет очень большой спрос»
Сегодня, 00:15 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 18:19
Он мерзок как снаружи, так и внутри
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:56
Шалимов не в первый раз проявляет свою гнусность.
makkie
makkie
сегодня в 17:27
Шалимов удалил пост и сказал, что он пошутил :D

Не отмоется теперь!
Faustello
Faustello
сегодня в 17:24
Соревнование, кто последний отхерачит Шалю, тот Сифа)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:23
Такие как шалимов во времена войны служили полицаями а после войны работали в жэках.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:21
Шалимов просто опереточный злодей какой-то.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:20
Вот еще один на Шалимлва...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100