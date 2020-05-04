Червиченко: «Всегда относился к Шалимову как к недалекому человеку»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал высказывание главного тренера «Ахмата» , который заявил, что каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Соответственно, по его логике, государству нет смысла этим людям помогать.

Данное высказывание — глупость человека, который не понимает, как живут простые граждане. Не все могут получить миллионные контракты и обеспечить себе подушку безопасности. Многие берут кредиты для разных целей и живут от зарплаты до зарплаты. Работодатели сейчас не могут платить зарплаты, потому что у них куча расходов, а прибыли нет. И никто не помогает.

А то, что декларирует государство, — сказки. Из моих знакомых никто еще не получил реальной помощи, и никому ничего не компенсировали. Да, эти люди живут лучше, чем бомжи, но в этой ситуации им надо как-то помогать. А работники, сидя дома, не до конца понимают, почему их лишили работы и бросили в бездну проблем. Особенно когда рядом никто не болеет. Таким людям точно надо помогать, чтобы пережить этот момент. Я не сторонник того, чтобы все взять и поделить, но должна быть реальная помощь от государства.

К Шалимову я всегда относился как к человеку недалекому. Поэтому меня абсолютно не удивляют эти его слова. И потом, всем известно мое мнение об интеллекте 70-80 процентов футболистов и их образовании. Образование и футболист — в 70 процентах случаев вещи, несовместимые.