Червиченко: «Всегда относился к Шалимову как к недалекому человеку»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал высказывание главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова, который заявил, что каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Соответственно, по его логике, государству нет смысла этим людям помогать.
Данное высказывание — глупость человека, который не понимает, как живут простые граждане. Не все могут получить миллионные контракты и обеспечить себе подушку безопасности. Многие берут кредиты для разных целей и живут от зарплаты до зарплаты. Работодатели сейчас не могут платить зарплаты, потому что у них куча расходов, а прибыли нет. И никто не помогает.
А то, что декларирует государство, — сказки. Из моих знакомых никто еще не получил реальной помощи, и никому ничего не компенсировали. Да, эти люди живут лучше, чем бомжи, но в этой ситуации им надо как-то помогать. А работники, сидя дома, не до конца понимают, почему их лишили работы и бросили в бездну проблем. Особенно когда рядом никто не болеет. Таким людям точно надо помогать, чтобы пережить этот момент. Я не сторонник того, чтобы все взять и поделить, но должна быть реальная помощь от государства.
К Шалимову я всегда относился как к человеку недалекому. Поэтому меня абсолютно не удивляют эти его слова. И потом, всем известно мое мнение об интеллекте 70-80 процентов футболистов и их образовании. Образование и футболист — в 70 процентах случаев вещи, несовместимые.
Не отмоется теперь!
Не отмоется теперь!