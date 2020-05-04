Талалаев: «В России на Черышева будет очень большой спрос»

Российский тренер прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника из «Валенсии».

С точки зрения менеджмента недавнее продление контракта с клубом ничего не дает Денису. Можно вспомнить, как он уходил из «Реала». С ним был продлен контракт, чтобы продать. Чтобы у клуба была выгода. «Валенсия» потратила на него деньги, поэтому контракт был продлен.

Его выступления зависят от того, как он себя чувствует. Если Денис согласен выходить на замены и бороться за место в основе, тогда он, скорее всего, останется. Если он не согласен и хочет иметь постоянную игровую практику, то пожалуйста.

В России на Черышева будет очень большой спрос. В Испании также есть клубы, которые на него претендуют. Вопрос лишь в том, за какую сумму его будут отдавать.

Потому что «Валенсию» и «Севилью» трудно упрекнуть в неправильном расходовании своих активов. Они бережно относятся к переходу футболистов и практически не теряют на этом деньги.