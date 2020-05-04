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Ерохин: «В „Зените“ нужно всегда быть готовым к конкуренции»

сегодня, 22:04

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о своих тренировках в условиях самоизоляции, а также поделился мнением о конкуренции в петербургском клубе.

Каждый день, за исключением двух выходных, проводим тренировки по видеосвязи. Физическая нагрузка приличная, особенно когда тренер по физической подготовке Мария Бурова берётся за дело. Стараемся выжать максимум из ситуации.

Конкуренция в «Зените»? Нужно просто быть уверенным в себе. Выкладываться в каждой тренировке, в каждом матче. Когда играешь в такой команде, нужно быть готовым к этому.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 22:26
Уж лучше туда не ходить.
Сп62
Сп62
сегодня в 22:25
Если состав на три команды, как же без конкуренции.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:20
Без конкуренции никак
drug01
drug01
сегодня в 22:16
Там все сильные игроки
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:11
Не переживай сильно, в Сочах полегче будет!!!
beefs
beefs
сегодня в 22:05
а как ты хотел
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