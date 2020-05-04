Ерохин: «В „Зените“ нужно всегда быть готовым к конкуренции»

Полузащитник «Зенита» рассказал о своих тренировках в условиях самоизоляции, а также поделился мнением о конкуренции в петербургском клубе.

Каждый день, за исключением двух выходных, проводим тренировки по видеосвязи. Физическая нагрузка приличная, особенно когда тренер по физической подготовке Мария Бурова берётся за дело. Стараемся выжать максимум из ситуации.

Конкуренция в «Зените»? Нужно просто быть уверенным в себе. Выкладываться в каждой тренировке, в каждом матче. Когда играешь в такой команде, нужно быть готовым к этому.