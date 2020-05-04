Созин: «Какие 18 команд в РПЛ? Скоро команды будут лопаться, как шарики»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказал свое мнение о возможном расширении российской Премьер-Лиги с 16 до 18 команд.

Стыки за выход в РПЛ сейчас вообще неважны. Дюкову нужно взять всё в ручное управление, но решением всё равно будут не довольны. Но раз вы единогласно выбрали президента, значит вы в него верите! Сейчас не до демократии. Непонятно, откроется ли вообще страна. Надо подождать, пока отпустят удавку. Через месяц мы не вспомним, что вообще был такой «Ротор», если всё останется как есть. А сейчас пусть всё решает Дюков. А если он со всеми будет советоваться, то не будет никакого решения. Здесь нужно жёсткое, авторитетное мнение. И не надо никаких обсуждений.