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Созин: «Какие 18 команд в РПЛ? Скоро команды будут лопаться, как шарики»

вчера, 23:36

Футбольный эксперт Андрей Созин высказал свое мнение о возможном расширении российской Премьер-Лиги с 16 до 18 команд.

Стыки за выход в РПЛ сейчас вообще неважны. Дюкову нужно взять всё в ручное управление, но решением всё равно будут не довольны. Но раз вы единогласно выбрали президента, значит вы в него верите! Сейчас не до демократии. Непонятно, откроется ли вообще страна. Надо подождать, пока отпустят удавку. Через месяц мы не вспомним, что вообще был такой «Ротор», если всё останется как есть. А сейчас пусть всё решает Дюков. А если он со всеми будет советоваться, то не будет никакого решения. Здесь нужно жёсткое, авторитетное мнение. И не надо никаких обсуждений.

Сейчас нет никаких регламентов, сейчас чрезвычайная ситуация. Надо понять, будет ли вообще футбол с болельщиками, с регламентами… А то говорят про игры в масках, без плевков… Регламентов сейчас нет. А разговоры о расширении — ну какие 18 команд в РПЛ? У нас через пару месяцев команды будут лопаться, как воздушные шары. У губернаторов денег не будет, а чемпионом будет команда, которую проспонсируют производители туалетной бумаги. Сейчас это очень прибыльный бизнес.

 Также недавно Созин заявил, что всем футболистам российского чемпионата нужно платить зарплату рублями, включая легионеров.

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m25tcy3ea5s3
m25tcy3ea5s3 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:12
Не только ЦСКА не будет и локо не будет, и Краснодар не будет. Будет пожизненный Лукашенко в футбольном смысле
Gurben
Gurben ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:08
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 23:58
    Если Дюков возьмет все в свои руки и примет авторитарное решение, как предлагает Созин, то угадайте с трех попыток, какая команда будет чемпионом в ближайшие 10 лет. И второй вопрос для поклонников Газпрома. Какая команда вылетит в ФНЛ и останется там навсегда?
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 23:54
    Созин этого хочет.
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 23:47
    Это точно
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 23:42
    плачевная картина нарисована.
    drug01
    drug01
    вчера в 23:39
    Надо думать о лучшем
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