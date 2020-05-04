Семак: «Если не будет продолжения, то думаю, „Зенит“ достоин чемпионства»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о выборе чемпиона российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне в случае досрочного завершения из-за пандемии коронавируса.

Что касается титула, то лучше его добиться на футбольном поле, но если не будет продолжения, то думаю, что мы достойны чемпионства. Все ведь были в равных условиях. Те клубы, которые недовольны своими местами в турнирной таблице – они будут за доигровку сезона.

Как только позволит ситуация, то мы перейдем на индивидуальные тренировки на поле, разведя игроков по времени. Тренерский и медицинский штабы будут работать в масках и не контактировать с футболистами. Нужно недели три, чтобы вернуться в оптимальные кондиции. В общей сложности нам потребуется месяц, чтобы подготовить команду к возобновлению чемпионата.