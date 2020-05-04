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Семак: «Если не будет продолжения, то думаю, „Зенит“ достоин чемпионства»

сегодня, 20:28

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о выборе чемпиона российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне в случае досрочного завершения из-за пандемии коронавируса.

Что касается титула, то лучше его добиться на футбольном поле, но если не будет продолжения, то думаю, что мы достойны чемпионства. Все ведь были в равных условиях. Те клубы, которые недовольны своими местами в турнирной таблице – они будут за доигровку сезона. 

Как только позволит ситуация, то мы перейдем на индивидуальные тренировки на поле, разведя игроков по времени. Тренерский и медицинский штабы будут работать в масках и не контактировать с футболистами. Нужно недели три, чтобы вернуться в оптимальные кондиции. В общей сложности нам потребуется месяц, чтобы подготовить команду к возобновлению чемпионата.

Также Семак рассказал о переговорах с «Зенитом» по новому контракту. 

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:44
Так считает только Семак, да, ещё Гена.
Альфамен
Альфамен
сегодня в 20:43
А я считаю,что не достойны,если недоиграют,значит определить участников еврокубков по текущему положению без определения чемпиона.И условия не у всех разные.Когда все сьиграли со всеми у себя на поле и народе соперника,тогда и разные условия.
beefs
beefs
сегодня в 20:43
так многие думают
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 20:41
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 20:29
    Лучше бы доиграть...чтобы не было кривотолков
    drug01
    drug01
    сегодня в 20:29
    Надо играть на победу всегда
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