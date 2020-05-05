«Реал» продаст игроков, чтобы собрать деньги на трансфер Камавинги

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сегодня, 12:54

«Реал» продолжает интересоваться полузащитником «Ренна» . При этом, вероятно, «сливочные» продадут некоторых игроков, чтобы получить деньги на трансфер Камавинги. «Реал» намерен продавать футболистов, прежде чем совершать приобретения на трансферном рынке, поскольку руководство мадридцев ожидает удара по финансовым возможностям клуба в связи с пандемией коронавируса, сообщает источник со ссылкой на Marca.

Отметим, ранее стало известно, что, помимо «Реала», на Камавингу претендует «Манчестер Юнайтед».