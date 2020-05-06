ГлавнаяНовости

Министр иностранных дел Великобритании: «Футбол сможет поднять дух нации»

сегодня, 03:31

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб рассказал о том, что правительство разрабатывает план по возобновлению спортивных мероприятий. По его мнению, возобновление турниров поднимет настроение населению в период пандемии коронавируса.

Возвращение соревнований поднимет дух нации. Думаю, людям бы понравилось увидеть, что мы возвращаемся не только к работе, но и к тому, когда дети смогут без риска ходить в школу, а взрослые – наслаждаться своим досугом, в том числе, спортом.

Я знаю, что правительство провело конструктивные встречи со спортивными организациями, чтобы позволить спортсменам вернуться к тренировкам, когда это будет безопасно. Могу подтвердить, что министр культуры и спорта разрабатывает план по возвращению спорта без зрителей, когда мы перейдём ко второй фазе.

Ключевой момент в том, что мы сможем это сделать, когда всё это будет безопасно и оправдано с медицинской и научной точек зрения, но мы, безусловно, активно рассматриваем этот вопрос.

Ранее стало известно, что в случае возобновления чемпионата Англии, длительность матчей может быть сокращена.

Все новости
Лансини: «Возобновить АПЛ без вакцины — безумие»
Сегодня, 00:09 Комментарии4
Клопп: «Я не мечтаю о Мбаппе»
Вчера, 23:43 Комментарии4
Капелло предложил закрыть игроков на базах ради завершения сезона Серии А
Вчера, 20:29 Комментарии6
Сен-Максимен: «Роналду — уникальный игрок»
Вчера, 20:01 Комментарии11
Куртуа: «Будет несправедливо, если „Барселону“ признают чемпионом»
Вчера, 19:14 Комментарии26
Агент Линкольна подтвердил интерес к игроку со стороны «Локомотива»
Вчера, 16:39 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:19
Слишком много риска.
beefs
beefs
сегодня в 03:35
Мне это не понятно
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:34
Главное что бы этот дух здоровья не опустил.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100