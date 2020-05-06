Министр иностранных дел Великобритании: «Футбол сможет поднять дух нации»

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб рассказал о том, что правительство разрабатывает план по возобновлению спортивных мероприятий. По его мнению, возобновление турниров поднимет настроение населению в период пандемии коронавируса.

Возвращение соревнований поднимет дух нации. Думаю, людям бы понравилось увидеть, что мы возвращаемся не только к работе, но и к тому, когда дети смогут без риска ходить в школу, а взрослые – наслаждаться своим досугом, в том числе, спортом.

Я знаю, что правительство провело конструктивные встречи со спортивными организациями, чтобы позволить спортсменам вернуться к тренировкам, когда это будет безопасно. Могу подтвердить, что министр культуры и спорта разрабатывает план по возвращению спорта без зрителей, когда мы перейдём ко второй фазе.

Ключевой момент в том, что мы сможем это сделать, когда всё это будет безопасно и оправдано с медицинской и научной точек зрения, но мы, безусловно, активно рассматриваем этот вопрос.