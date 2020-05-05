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Куртуа: «Будет несправедливо, если „Барселону“ признают чемпионом»

сегодня, 19:14

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа считает, что нельзя объявлять «Барселону» чемпионом страны, если Ла Лига будет окончательно приостановлена. 

Мы всего на два очка отстаем от «Барселоны». Уверен, что мы всё ещё можем стать чемпионами. Было бы обидно, если бы сезон закончился.

Если «Барсу» объявят чемпионом, то это не будет справедливым решением.

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VIPded
VIPded
сегодня в 20:22
Доигрывать чемп надо!!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:58, ред.
Или доигрывать

Или обнулять.

Кабинетные чемпионы - не славы, не гордости

Будут только одни насмешки.

Берите пример с Нидерландов.
Artuom
Artuom ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 19:46
Глупо сравнивать ситуацию в АПЛ, где у Ливерпуля огроменный отрыв от второго места и ситуацию в Ла лиге, где всего лишь результат одного тура может поменять местами клубы с 1 и 2 места.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:42
Конечно любой не из Барсы может сказать, что будет не справедливо и будет по своему прав, но а если всё таки чемпионат не закончат, кто тогда будет чемпионом? Может Реалу чемпионство отдать? Я думаю будь на месте Барсы лидером чемпионата Реал, даже с отрывом в одно очко, то Куртуа говорил бы совсем по другому.
Аннулировать результаты чемпионата тоже не справедливо, ведь сыграли больше половины.
Представьте к примеру как обидно будет к примеру Ливерпулю если аннулировать результаты АПЛ? Вот это действительно будет обидно и несправедливо.
Ситуация конечно неординарная и в случае не доигровки чемпионата в любом чемпионате недовольных будет больше, чем довольных.
Лично моё мнение, точнее мне хочется, что бы чемпионаты были доиграны. Что бы Ливерпуль без всяких "но" стал чемпионом, что бы Барса с Реалом решили все споры по спортивному принципу, в борьбе на поле. Да и охота, что бы РПЛ продолжилась, пусть даже без зрителей. Да и пандемия, что бы скорей закончилась, надоела уже. Всем здоровья!!!
drug01
drug01
сегодня в 19:17
Так делать нельзя
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