Куртуа: «Будет несправедливо, если „Барселону“ признают чемпионом»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа считает, что нельзя объявлять «Барселону» чемпионом страны, если Ла Лига будет окончательно приостановлена.
Мы всего на два очка отстаем от «Барселоны». Уверен, что мы всё ещё можем стать чемпионами. Было бы обидно, если бы сезон закончился.
Если «Барсу» объявят чемпионом, то это не будет справедливым решением.
Или обнулять.
Кабинетные чемпионы - не славы, не гордости
Будут только одни насмешки.
Берите пример с Нидерландов.
Или обнулять.
Кабинетные чемпионы - не славы, не гордости
Будут только одни насмешки.
Берите пример с Нидерландов.
Аннулировать результаты чемпионата тоже не справедливо, ведь сыграли больше половины.
Представьте к примеру как обидно будет к примеру Ливерпулю если аннулировать результаты АПЛ? Вот это действительно будет обидно и несправедливо.
Ситуация конечно неординарная и в случае не доигровки чемпионата в любом чемпионате недовольных будет больше, чем довольных.
Лично моё мнение, точнее мне хочется, что бы чемпионаты были доиграны. Что бы Ливерпуль без всяких "но" стал чемпионом, что бы Барса с Реалом решили все споры по спортивному принципу, в борьбе на поле. Да и охота, что бы РПЛ продолжилась, пусть даже без зрителей. Да и пандемия, что бы скорей закончилась, надоела уже. Всем здоровья!!!
Аннулировать результаты чемпионата тоже не справедливо, ведь сыграли больше половины.
Представьте к примеру как обидно будет к примеру Ливерпулю если аннулировать результаты АПЛ? Вот это действительно будет обидно и несправедливо.
Ситуация конечно неординарная и в случае не доигровки чемпионата в любом чемпионате недовольных будет больше, чем довольных.
Лично моё мнение, точнее мне хочется, что бы чемпионаты были доиграны. Что бы Ливерпуль без всяких "но" стал чемпионом, что бы Барса с Реалом решили все споры по спортивному принципу, в борьбе на поле. Да и охота, что бы РПЛ продолжилась, пусть даже без зрителей. Да и пандемия, что бы скорей закончилась, надоела уже. Всем здоровья!!!