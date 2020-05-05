Куртуа: «Будет несправедливо, если „Барселону“ признают чемпионом»

Голкипер «Реала» считает, что нельзя объявлять «Барселону» чемпионом страны, если Ла Лига будет окончательно приостановлена.

Мы всего на два очка отстаем от «Барселоны». Уверен, что мы всё ещё можем стать чемпионами. Было бы обидно, если бы сезон закончился.

Если «Барсу» объявят чемпионом, то это не будет справедливым решением.