Трайковски: «Прошлым летом мной интересовался „Милан“»

Нападающий «Мальорки» рассказал, что прошлым летом в его приобретении был заинтересован «Милан».

Там был какой-то интерес, но этого было недостаточно. Я немного надеялся на это, но все идет не так, как мы хотим, и в конце концов я отправился в «Мальорку». У меня было несколько предложений из Италии. Когда позвонили из «Мальорки», я подумал о том, чтобы попробовать себя в Испании, чтобы немного измениться и попробовать испанский футбол. Может быть, когда-нибудь я вернусь в Италию.