ГлавнаяНовости

Трайковски: «Прошлым летом мной интересовался „Милан“»

сегодня, 10:42

Нападающий «Мальорки» Александар Трайковски рассказал, что прошлым летом в его приобретении был заинтересован «Милан». 

Там был какой-то интерес, но этого было недостаточно. Я немного надеялся на это, но все идет не так, как мы хотим, и в конце концов я отправился в «Мальорку». У меня было несколько предложений из Италии. Когда позвонили из «Мальорки», я подумал о том, чтобы попробовать себя в Испании, чтобы немного измениться и попробовать испанский футбол. Может быть, когда-нибудь я вернусь в Италию.

Прошлым клубом 27-летнего македонца был «Палермо».

Все новости
Клюйверт: «Сначала я хотел играть в теннис»
Сегодня, 11:28 Комментарии2
Владелец «Брешии»: «Мне уже всё равно, возобновится сезон в Италии или нет»
Сегодня, 11:24 Комментарии1
Нойер: «У решения возобновить сезон будут последствия»
Сегодня, 11:13 Комментарии2
Мертенс рассказал о грустной истории медсестры
Сегодня, 10:27 Комментарии1
Гослинг: «Я очень рад, что обосновался в „Борнмуте“»
Сегодня, 10:17 Комментарии2
Фабрегас: «Мбаппе хорошо вписался бы в „Реал“»
Сегодня, 10:02 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 11:25
И что, интерес быстро угас?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:51
Походу те же пранкеры...что и Миранчука разыграли....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100