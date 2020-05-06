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Мертенс рассказал о грустной истории медсестры

сегодня, 10:27

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс в интервью Voetbalkrant.com рассказал о своей случайной встрече с медсестрой. 

Вчера я проходил тест на коронавирус. Медсестра подошла ко мне и сказала, что ее дочь моя большая поклонница. Я ей ответил, что это я большой поклонник медицинского персонала, потому что уважаю, что они делают. 

Я также у нее спросил, что является в настоящее время для нее самым сложным, а она ответила мне, что у нее нет возможности пойти домой и обнять своих детей, потому что она работает в больнице. Мне показалось, что это очень грустная история.

Напомним, что недавно форвард выставил на благотворительный аукцион свою футболку.

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