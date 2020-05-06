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Нойер: «У решения возобновить сезон будут последствия»

сегодня, 11:13

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал возможное возобновление чемпионата Германии.

У решения возобновить сезон в любом случае будут последствия. Оно повлияет и на любительские, и на молодежные команды, и в целом на все виды спорта, не только на футбол.

Весь мир будет смотреть на нас. Для нас это невероятная ответственность. Мы должны понимать, что нынешняя ситуация очень ответственная штука. Футболисты выступают для общества в качестве ролевых моделей поведения. Конечно, мы бы хотели просто играть в футбол, но сейчас этого недостаточно.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ post-navigator (раскрыть)
сегодня в 11:51
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shlomo
shlomo
сегодня в 11:40
Все понятно,. что ничего не останется как прежде
post-navigator
post-navigator
сегодня в 11:37
Неправда. Весь мир следит за Чемпионатом Беларуси (она же Bella Russia, Белла Раша и т.д.) Ещё всем очень нравится клуб "Slutsk" :)
ДСА
ДСА
сегодня в 11:20
Любое решение получается неправильным.
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