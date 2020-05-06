Нойер: «У решения возобновить сезон будут последствия»

Голкипер «Баварии» прокомментировал возможное возобновление чемпионата Германии.

У решения возобновить сезон в любом случае будут последствия. Оно повлияет и на любительские, и на молодежные команды, и в целом на все виды спорта, не только на футбол.

Весь мир будет смотреть на нас. Для нас это невероятная ответственность. Мы должны понимать, что нынешняя ситуация очень ответственная штука. Футболисты выступают для общества в качестве ролевых моделей поведения. Конечно, мы бы хотели просто играть в футбол, но сейчас этого недостаточно.