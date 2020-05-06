Владелец «Брешии»: «Мне уже всё равно, возобновится сезон в Италии или нет»

Владелец «Брешии» Массимо Челлино поделился мнением о возможном возобновлении сезона в Серии А на фоне пандемии коронавируса. Напомним, что Челлино был ярым противником продолжения матчей нынешнего сезона.

Мне уже все равно, вернемся мы играть или нет, пусть делают, что хотят. Они должны прекратить инструментализировать мои слова. Я всегда был ясен.