Владелец «Брешии»: «Мне уже всё равно, возобновится сезон в Италии или нет»

Владелец «Брешии» Массимо Челлино поделился мнением о возможном возобновлении сезона в Серии А на фоне пандемии коронавируса. Напомним, что Челлино был ярым противником продолжения матчей нынешнего сезона.
Мне уже все равно, вернемся мы играть или нет, пусть делают, что хотят. Они должны прекратить инструментализировать мои слова. Я всегда был ясен.
Мне все равно, что думают Меркель или УЕФА. Италия должна решать сама, у нас нет достоинства. Им лучше принять решение быстро, потому что я не могу смириться с тем, что его постоянно оттягивают. Это так же просто, как сидеть за столом, разделяя бремя поровну и думать о том, как безопасновсе возобновить. Вместо этого никто не уходит, потому что этот футбол, полный долгов, уже потратил деньги, которые он не получил.
Аньелли: "Брешешь, поди! А если найдём?"
Аньелли: "Брешешь, поди! А если найдём?"