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Пауза в чемпионате Таджикистана продлена на неопределенный срок

сегодня, 00:05

Пресс-служба федерации футбола Таджикистана объявила о продлении паузы в чемпионате страны.

В связи с пандемией коронавируса Федерация футбола Таджикистана приняла решение о продлении паузы в чемпионате страны среди команд высшей лиги и других соревнованиях на неопределенный срок до дальнейшего уведомления. Ранее они были приостановлены до 10 мая.

Федерация футбола Таджикистана пришла к соглашению, что все футбольные соревнования и мероприятия в стране не возобновятся в ближайшее время, а вернутся только тогда, когда это будет безопасно. Из-за пандемии коронавируса ФФТ не желает подвергать риску здоровья участников футбольных соревнований в Таджикистане.

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Это наверняка надолго.
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